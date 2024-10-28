تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الدولار والذهب

المصرف المتحد

يعتزم المصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري - طرح نحو 330 مليون سهم بما يعادل 30% من أسهمه في البورصة المصرية، وفق بيان من المصرف عبر موقعه الرسمي.

وحسب البيان، يُتوقع إتمام الطرح في الربع الرابع من 2024 وفقا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة.

لم يعلن المصرف سعر السهم في الطرح أو موعد الاكتتاب، لكنه قال إنه سيتم تنفيذ الطرح الخاص والعام بنفس سعر السهم.

وتتولى شركة سي آي كابيتال دور مدير الطرح.

كانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قررت مؤخرا قيد أسهم المصرف المتحد قيد مؤقت تمهيدا للطرح، برأس مال 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم.

وتسمح آلية القيد المؤقت التي أُقرت نهاية 2022، للشركات بإمكانية قيد أسهمها بشكل مؤقت في البورصة لتسهيل إجراءات الطرح. ويلتزم بالتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

أسس البنك المركزي، المصرف المتحد في 2006 بعد الاستحواذ على 3 بنوك ودمجها، وهي: البنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار وبنك النيل. وتملّك المركزي نحو 99.9% من رأس مال المصرف المتحد.

العاصمة الإدارية الجديدة

تعتزم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إعادة تقييم أصول الشركة قبل اتخاذ قرار الطرح في البورصة، وفق ما قاله رئيس الشركة خالد عباس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الاثنين.

وقال عباس، إن الشركة بصدد تعيين مستشار مالي لإعادة تقييم الشركة ومن ثم اتخاذ القرار بطرح إحدى الشركات التابعة أو الشركة الأم.

وتقترب الشركة من توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة إماراتية على مساحة 500 فدان، بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع تركيا على مساحة مماثلة لتطوير منطقة صناعية، وفق عباس، مشيرا إلى أن الشركة لديها طلبات من مطورين ومصنعين مصريين لمساحات أخرى.

وقال عباس، إن حجم استثمارات الشركة في البنية التحتية تتعدى 100 مليار جنيه، فيما تعتزم استثمار ما بين 8 – 10 مليار جنيه في المرافق بالمرحلة الثانية من أراضي العاصمة بداية من العام المقبل.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار بالسوق الرسمية الاثنين، وتراوح بحلول الثالثة عصرا بين 48.63 و 48.76 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي، مقابل ما بين 48.67 و 48.81 جنيه صباحا.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.79 و 49.30 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات يوم الاثنين، وبحلول الثالثة عصرا انخفض سعر الجرام نحو 15 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4244 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3713 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب، صباح الاثنين.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4267.27 جنيه للجرام للعرض و4238.61 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.13% عند مستوى 30773.5 نقطة بإغلاق الاثنين.

وانخفض المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.08%، وكان مؤشر شريعة الأكثر تراجعاً اليوم حيث انخفض بنسبة 0.58%.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم التداول الاثنين وأغلق بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.01% عند 80.89 جنيه الاثنين.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم النساجون الشرقيون مرتفعا بنحو 1%. وكان سهما راية القابضة وعتاقة ضمن الأبرز صعودا اليوم.

جاء سهم راية القابضة بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول وقفز بنحو 8%، يليه سهم عتاقة بالمرتبة الرابعة وبنسبة صعود 9.15%.

وفي المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول جاء سهم حديد عز مرتفعا بنسبة 3.88%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.130% الجمعة من 6.309% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.165% الجمعة من 11.212% الخميس.

خام برنت

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.2% إلى 76.05 دولار للبرميل الجمعة من 74.38 دولار للبرميل الخميس.

أحدث الإغلاقات

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا