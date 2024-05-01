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الدولار

بحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة الأربعاء، تراوح سعر السوق الموازية بين 47.10 و 48.33 جنيه، مرتفعا عن متوسط مستوى يوم الثلاثاء الذي بلغ 48.15 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

هذا فيما يتداول الدولار في السوق الرسمي عند مستوى 47.8 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية صباح الأربعاء

شهدت مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء ارتفاع جماعي بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وقفز المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" "EGX30" بنسبة 2.4% فوق مستوى 25 ألف نقطة. وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.6% خلال نفس التوقيت.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم التداول بحلول الساعة 11:30 صباحا مرتفعا بنحو 6.8%، يليه سهم القلعة بنسبة ارتفاع 5.5% تقريباً.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – بأكثر من 2.9% وجاء كثالث أعلى سهم من حيث قيم التداول.

اغلاقات الثلاثاء

وانخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.992% الثلاثاء من 8.003% الاثنين.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.417% الثلاثاء من 11.343% الاثنين.

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