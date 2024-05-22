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الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

وبحلول الساعة الحادية عشر صباح الأربعاء، تداول الدولار في السوق الموازية في نطاق بين 46.2 و 46.9 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما السعر الرسمي للدولار فتداول في نطاق بين 46.6 و 46.7 جنيه، وفق بنوك محلية.

ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بافتتاحية الأربعاء

صعد المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة طفيفة بلغت 0.36% بحلول الساعة 11:15 صباحا بتوقيت القاهرة فوق مستويات 27.3 ألف نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.3%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول الساعة 11:15 مرتفعا 0.25%، يليه من حيث قيم التداول كل من سهم السويدي اليكتريك وسهم إعمار مصر.

وصعد سهما السويدي وإعمار مصر بنحو 1.5% و 3.6%، على التوالي.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.252% الثلاثاء من 7.306% الاثنين.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.937% الثلاثاء من 10.925% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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