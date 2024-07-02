تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

سعر الدولار

لا يزال سعر الدولار يواصل تحركاته مع اقتراب الشهر الرابع منذ تعويم الجنيه، ليتداول فوق 48 جنيه للدولار الواحد.

وبحلول الثالثة عصرا الثلاثاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.80 و 49.09 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فجاء بين 48.11 و48.24 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أبو قير للأسمدة تبدأ تشغيل مصانعها تدريجيا

تبدأ شركة أبو قير للأسمدة تشغيل مصانعها تدريجيا الثلاثاء، وفق بيان الشركة للبورصة، وذلك بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع المتوقفة منذ الأسبوع الماضي.

كانت الشركة، المدرجة في البورصة المصرية، أعلنت وقف مصانعها عن العمل الثلاثاء الماضي بسبب تعطل تدفق الغاز الطبيعي.

وكان هذا التوقف الثاني للمصانع خلال يونيو الماضي، بسبب اتجاه الحكومة لتحويل حصة شركات الأسمدة من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لمواجهة نقص في الغاز الطبيعي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

طلعت مصطفى

أعلنت الحكومة الثلاثاء عن مشروع "ساوث ميد" في منطقة الساحل الشمالي، بشراكة استثمارية جديدة مع القطاع الخاص. وستطور مجموعة طلعت مصطفى المشروع.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، إنه سيتم تطوير المشروع باستثمارات تبلغ تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقارية المصرية، وزيادة تدفقات أعداد السياح الوافدين لمصر، حسب تصريحات مصطفى التي نقلها بيان صحفي للحكومة.

ووفق الرئيس التنفيذي، تقدر قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع "ساوث ميد" حوالي 1.6 تريليون جنيه، أي أكثر من 33 مليار دولار.

اتفاقية بين الصندوق السيادي وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية

وقع صندوق مصر السيادي عن طريق شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم التابعة له وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية اتفاقية مساهمين بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة جامعات دولية جديدة في مصر، حسب بيان حكومي.

ووفقا للاتفاقية سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة.

وقال البيان إن هذه الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص تؤكد "الالتزام المشترك من جانب مختلف الأطراف على تحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية".

أوراسكوم للتنمية مصر تبيع أرض بالجونة

باعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، قطعة أرض بالجونة بقيمة 1.54 مليار جنيه، وقالت الشركة إن عملية البيع للأرض البالغ مساحتها نحو 145.3 ألف متر مربع تمت بحوالي 15 ضعف قيمة الأرض الدفترية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن صفقة البيع "توضح قدرة الشركة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تسريع تطوير الأراضي غير المستغلة".

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.06% عند مستوى 27985.9 نقطة لدى إغلاق الثلاثاء، بينما تراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.37%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول مرتفعا بنحو 3.29%، يليه من حيث قيم التداول سهم السويدي اليكتريك بارتفاع 2.5%.

عرض شراء السويدي اليكتريك

قالت البورصة المصرية في بيان الثلاثاء، إن فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة اليكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد لشراء حتى 531.8 مليون سهم تمثل نسبة 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدي اليكتريك وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 15% من أسهم الشركة والتي بدأت يوم 2 يوليو قد تمتد يوم إضافي إلى 8 يوليو الجاري.

ووفق البيان، فمن المقرر أن ينتهي سريان العرض يوم 7 يوليو 2024، فإذا تم اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، سيتم انتهاء العرض يوم 8 يوليو.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.454% الاثنين من 8.122% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.930% الاثنين من 11.848% الجمعة.

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