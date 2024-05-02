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الدولار

بحلول الساعة التاسعة ونصف صباح الخميس، بتوقيت القاهرة، بلغ متوسط سعر الدولار في مصر بالسوق الموازية ما بين 47 و48.58 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما تداول الدولار في السوق الرسمية بين 47.83 و 47.93 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الأربعاء على ارتفاع جماعي.

وقفز المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" 3.36% ليعاود الارتفاع فوق مستوى 25 ألف نقطة، مغلقا عند 25270.55 نقطة.

وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.74%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم تداول الأربعاء مرتفعا 7.92%، يليه سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – بنسبة ارتفاع 1.54%.

وكان سهما مصر الجديدة للإسكان والتعمير وطلعت مصطفى القابضة الأكثر ارتفاعا ضمن المؤشر الرئيسي، بنسبة 7.92% لكل منهما. بينما كان سهم الدلتا للسكر الأوحد الذي أغلق على انخفاض ضمن المؤشر الرئيسي متراجعا 0.97%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء 91.2 مليون جنيه الأربعاء مدفوعا بشراء الأفراد والمؤسسات المحلية. بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 64.9 مليون جنيه و26.3 مليون جنيه على التوالي. وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.343% الأربعاء من 7.992% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.54% الأربعاء من 11.417% الثلاثاء.

اغلاقات الأربعاء

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