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الدولار

بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 50 جنيه للدولار في المتوسط، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف في حدود الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ويتداول الدولار في السوق الرسمي عند نحو 49.2 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

قفز المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 2% بحلول الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت القاهرة ليتخطى مستوى 33,500 نقطة.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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