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الدولار

بحلول الساعة 9:00 مساء يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية بين 48.39 و 48.97 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف من نحو 48 جنيه مساء الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف الدولار بالسوق الرسمية قليلا إلى ما بين 47.2 و 47.3 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن. وكان الدولار وصل في وقت سابق إلى 47.6 جنيه.

البورصة

عمقت البورصة المصرية من خسائرها بإغلاق الأربعاء. وهبط المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 2.87% ليغلق عند 28224.37 نقطة وهو أقل مستوى للمؤشر منذ 26 فبراير 2024.

وتراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 2.71% الأربعاء ليغلق عند 6516.15 نقطة.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قيم تداولات الأربعاء مع انخفاض السهم بنسبة 1.64% ليغلق عند 82.52 جنيه. فيما جاء سهم "إي اف جي" كثاني أعلى قيم تداول الأربعاء وبنسبة انخفاض 4.33%.

وكان سهم اي فاينانس الأعلى انخفاضا – ضمن المؤشر الرئيسي – بنسبة انخفاض 11.57%. بينما لم يرتفع ضمن المؤشر الرئيسي بإغلاق الأربعاء سوى سهم أوراسكوم كونستراكشون، مسجلا ارتفاع نسبته 1%.

أما على مستوى القطاعات، فكان قطاع العقارات الأعلى تداولا، يليه قطاع البنوك.

واستحوذ قطاعا العقارات والبنوك على 18.15% و 17.03% من قيم التداول، على التوالي.

وهبط كل من مؤشر العقارات والبنوك بنسبة 2.68% و 2.25% على التوالي.

وكان تراجع البورصة الأربعاء مدفوعا ببيع المؤسسات المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 277.5 مليون جنيه. كما سجل العرب صافي بيع بقيمة طفيفة بلغت 96.4 ألف جنيه. بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 277.6 مليون جنيه مدفوعة بمشتريات الأفراد والمؤسسات.

الموافقة على موازنة 2024-2025

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025، الذي يبدأ اعتبارا من يوليو 2024، بإجمالي مصروفات بقيمة 6.4 تريليون جنيه (نحو 135.37 مليار دولار) وإيرادات بقيمة 5.05 تريليون جنيه.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.2% خلال العام المالي المقبل، وتحقيق فائض أولي يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، بحسب بيان للحكومة.

الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان الأربعاء، إن مصر ستتسلم الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة - البالغة 20 مليار دولار – خلال أسابيع.

وأضاف أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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