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الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر في السوقين الرسمية والموازية منذ قرار تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

تداول الدولار بحلول الساعة الثالثة عصرا الأربعاء، في السوق الموازية في نطاق بين 47.14 و47.50 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما في السوق الرسمية، فتداول في نطاق بين نحو 47.25 و 47.39 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

إغلاق أحمر لمؤشرات البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بإغلاق الأربعاء، وانخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.39% عند مستوى 27,089.68 نقطة.

وانخفض المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.05%.

وتصدر سهم موبكو للأسمدة قيم التداولات مرتفعا 3.29%، تلاه من حيث قيم التداول سهم طلعت مصطفى متراجعا بـ 0.94%.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم بلتون القابضة والذي ارتفع بأكثر من 4%.

تراجع عجز الميزان التجاري في مارس

ساهم تراجع الواردات بنحو 16.2% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، في تقليص عجز الميزان التجاري في مصر بنحو 23.3% إلى 2.37 مليار دولار مقابل 3.09 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.543% الثلاثاء من 7.536% الاثنين.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.252% الثلاثاء من 11.193% الاثنين.

آخر الإغلاقات

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