الدوحة تشهد أول زيارة من ولي العهد السعودي منذ أزمة الخليج

- يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة اليوم الأربعاء بعد انتهاء زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بحسب وكالة الأنباء القطرية.



وتأتي زيارة بن سلمان، وهي أول زيارة سعودية على مستوى القادة منذ عام 2017، كجزء من جولة سعودية في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بعمان والإمارات.

للمزيد: بين الإمارات وتركيا فرص تشوبها التحديات

الاستثمار السعودي يرفع من طرح stc إلى 6%

- أقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي زيادة الطرح الثانوي لشركة الاتصالات السعودية stc لتصبح 6% مقابل 5% كانت مقررة سابقًا، بحسب موقع الشرق نقلًا عن الصندوق.

ويستهدف الصندوق تحصيل حوالي 3.7 مليار دولار من الطرح الثانوي الذي بدأ الاثنين الماضي بسعر يتراوح بين 100 ريال و 116 ريال للسهم.

للمزيد: شركة الاتصالات السعودية STC تمدد مذكرة تفاهم صفقة فودافون مصر 60 يوم

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض منع صفقة سلاح مع السعودية

- رفض مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء مطالبة من بعض أعضائه بمنع صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون دولار، بحسب آسوشياتد برس.



وجاءت المطالبة بوقف صفقة بيع الأسلحة على خلفية الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن والكلفة الانسانية الذي يتسبب فيها.

للمزيد: السعودية ولبنان: فتيل الأزمة لم ينطفئ بعد

فرنسا تلقي القبض على متهم في قضية خاشقجي، والسعودية تستنكر

- اعتقلت فرنسا أمس الثلاثاء المواطن السعودي خالد العتيبي المتهم بالتورط في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، بحسب فرانس 24.

وجاء القبض على العتيبي على أساس مذكرة توقيف بحقه أصدرتها تركيا عام 2019 ومن المقرر أن يمثل أمام النيابة العامة اليوم الأربعاء.

من جانبها، طالبت السعودية بإخلاء سبيل العتيبي "بشكل فوري"، مؤكدة أن لا علاقة له بمقتل خاشقجي، بحسب العربية.

للمزيد: بايدن يفسر عدم معاقبة بن سلمان في قضية خاشقجي

باريس تعبر عن "خيبة أمل" تجاه الموقف الإيراني في محادثات فيينا

- وصفت فرنسا المقترحات التي قدمتها طهران الأسبوع الماضي بأنها "لا تشكل أساسًا معقولًا" لإعادة إحياء الاتفاق النووي بعد استئناف المفاوضات الأسبوع الماضي، بحسب فرانس 24.

ومن المقرر أن يجتمع أطراف الاتفاق النووي مجددًا غدًا الخميس في ثاني لقاء بعد توقف المفاوضات منذ أكثر من 5 أشهر.

للمزيد: جولة مفاوضات جديدة وغير مبشرة تبدأ مع إيران

عطل في أمازون يؤثر على شبكات نتفلكس وديزني

- أدى عطل في موقع أمازون، أمس الثلاثاء، لوقف مؤقت في عمل شبكات البث عبر الانترنت، نتفلكس وديزني وخدمة التداول الالكتروني روبن هوود، بحسب رويترز.

وتكررت أعطال مشابهة لشركة أمازون 27 مرة خلال عام واحد، كما شهدت التقنيات المنافسة أعطال مشابهة أثرت على مواقع كبرى مثل الCNN والنيويورك تايمز.

للمزيد: بعد تغيير اسم "فيسبوك".. ما هو "ميتافيرس"؟

انتهاء صلاحية نحو مليون لقاح كورونا في نيجيريا

- انتهت صلاحية نحو مليون لقاح ضد فيروس كورونا في نيجيريا بدون استخدامهم الشهر الماضي، بحسب رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة.

وصنعت اللقاحات التي انتهت صلاحياتها من قبل أسترازينكا والتي تم توفيرها من قبل مبادرة كوفاكس لتسريع اتاحة اللقاحات للدول النامية تحت قيادة منظمة الصحة العالمية.

وتعاني نيجيريا، مثل الكثير من الدول الإفريقية، من ضعف البنية التحتية التي تمكنها من إيصال اللقاح إلى مستحقينه قبل انتهاء مدة صلاحيته.

للمزيد: لقاحات كورونا وأسهمهم.. كيف الحال؟







(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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