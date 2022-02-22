* تم التحديث بخبر عن دبي وبتطورات في أزمة أوكرانيا

تطورات الأزمة الأوكرانية

- أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس اعتراف بلاده باستقلال دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا ردود فعل سريعة.

بجانب الإدانات الدولية التقليدية من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة منذ بضع ساعات جلسة خاصة بشأن القرار.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن جو بايدن وقع على أمر تنفيذي يتضمن بعض الإجراءات ردا على القرار الروسي، تضمنت حظر أي استثمارات جديدة في دونيتسك ولوغانسك من قبل أي شخص أمريكي، وكذلك حظر استيراد أي سلع من المنطقتين إلى الولايات المتحدة، وحظر التصدير إلى المنطقتين. وتضمن القرار فرض عقوبات على أي شخص يتعامل مع المنطقتين.

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الثلاثاء بحسب رويترز، إنها استدعت دبلوماسي أوكراني كبير من موسكو للتشاور، وذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم إن كييف قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد قرار موسكو الأخير بشأن دونيتسك ولوغانسك.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء، أن حكومة المملكة المتحدة قررت فرض عقوبات على 5 بنوك و3 شخصيات روسية، على خلفية قرار روسيا بشأن منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا، على خلفية قرار روسيا الأخير بشأن دونيتسك ولوغانسك، بحسب عدة وسائل إعلام.

أسعار النفط تقفز بفعل أزمة أوكرانيا

- قفزت أسعار النفط في مستهل تعاملات الثلاثاء في السوق الآسيوية بفعل آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، إذ ارتفع خام برنت 1.5% إلى 96.82 دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس 3.22% إلى 94 دولار للبرميل، بحسب سي إن بي سي.

منتدى مصدري الغاز يرفض فرض عقوبات ضد أي أعضائه

- قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، يوم الثلاثاء خلال منتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، إن الدول المنتجة للغاز لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة، وفق رويترز.

لكن الكعبي لم يوضح أي الدول المقصودة. ويأتي التصريح في قالت الولايات المتحدة إنها ستعلن مع حلفائها عن عقوبات في ما يخص تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولم يحدد الدول الأعضاء التي قد تستهدفها عقوبات.

هيئة كهرباء ومياه دبي قد تطرح أسهمها للاكتتاب العام

- نقلت رويترز الثلاثاء عن مصادر قولها إنه من المتوقع أن تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المملوكة للدولة، طرح عام أولي لأسهمها في الشهر المقبل، وأن تدرجها في سوق دبي المالي في أبريل.

أرباح "سي آي بي" السنوية ترتفع 29.6%

- ارتفع صافي الأرباح السنوية للبنك التجاري الدولي (سي آي بي) في عام 2021 بنسبة 29.6% على أساس سنوي، لتسجل نحو 13.268 مليار جنيه مصري (842.4 مليون دولار) مقارنة بـ 10.236 مليار جنيه (نحو 650 مليون دولار) في عام 2020، بحسب القوائم المالية للبنك المنشورة على البورصة المصرية يوم الثلاثاء.

مذكر تفاهم مصرية-روسية بشأن الغاز

- قالت وزارة البترول المصرية، في بيان يوم الثلاثاء، إن مصر وروسيا ستوقعان قريبا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل كوقود للمحركات.

مصر تستهدف إطالة عمر الدين وتطلق مؤشر للسندات

- قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تستهدف إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.7 عام بدلا من 1.3 عام، بحسب بيان للبورصة المصرية يوم الثلاثاء.

جاءت تصريحات معيط أثناء تدشين 4 مؤشرات فرعية بالبورصة لقياس الأداء الكلي للسندات الحكومية.

"مبادلة" تستثمر في شركة آسيوية

- شاركت شركة مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبوظبي، بـ 350 مليون دولار في تمويل بقيمة 500 مليون دولار جمعته مجموعة برينستون ديجيتال الآسيوية لإدارة مراكز البيانات، بحسب تقرير لرويترز يوم الثلاثاء.

"جي إف إتش" تطلق صندوق "صكوك"

- أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية، في بيان، إطلاق صندوق صكوك برأسمال 100 مليون دولار.

12.7% ارتفاع في عدد المسافرين عبر مطار دبي

- استقبل مطار دبي الدولي خلال عام 2021 حوالي 29.1 مليون مسافر، بنمو سنوي بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيان لمطارات دبي.

الإمارات تمدد قرار إيقاف طائرات الدرون

- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، يوم الاثنين، تمديد قرار تعليق تحليق الطائرات دون ‏طيار، والرياضات الجوية الخفيفة بمختلف أشكالها حتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وكانت الإمارات أعلنت قرار وقف تحليق الدرون لأول مرة في 22 يناير الماضي، في أعقاب هجمات لجماعة الحوثي اليمنية على أبوظبي باستخدام الطائرات المسيرة.

منطقة عسكرية على حدود المغرب والجزائر

- أعلن المغرب أنه أنشأ بتاريخ 5 يناير الماضي منطقة عسكرية جديدة على الحدود مع الجزائر، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة إعادة تحديد للحدود العسكرية المغربية، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، بحسب ما نقله تقرير لبي بي سي يوم الثلاثاء عن العدد الأخير لمجلة القوات المسلحة المغربية.

مد رفع السرية عن مصرف لبنان المركزي للتدقيق الجنائي

- وافق مجلس النواب اللبناني، يوم الاثنين، على تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات البنك، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

والتدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والمؤسسات العامة هو ضمن سلسلة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية يطالب بها صندوق النقد الدولي والدول المانحة لمساعدة لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي. وتعاقد لبنان مع شركة ألفاريز آند مارسال لإجراء التدقيق في حسابات المصرف المركزي، لكن قانون السرية المصرفية وقف تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة، قبل أن يصادق البرلمان على رفع السرية المصرفية في ديسمبر 2020 لمدة عام.

الأردن يتحدث عن تقارير حول ثروة الملك

- قال الديوان الملكي الأردني، في بيان يوم الاثنين، إن تقارير بشأن امتلاك الملك عبد الله لحسابات بالخارج بها عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية ببنوك سويسرية هي "معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة"، مضيفا أن الجزء الأكبر من الأموال الموجودة في تلك الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، كان الملك ورثها عن والده.

للمزيد: تحليل سريع - فيروس كورونا يضرب قطاع سيارات التأجير السياحية في الأردن

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #موجزاليوم

© ZAWYA 2022