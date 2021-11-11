التضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوى له بأكثر من 3 عقود

- بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عام، مسجلًا 6.2% في شهر أكتوبر، بحسب الفاينانشال تايمز.

وأدى تسارع معدل التضخم إلى زيادة كبير في العائدات على سندات الخزانة التي تبلغ مدتها عامين بحوالي 0.09 نقطة مئوية لتبلغ 0.52%، كما ارتفع العائد على سندات التي تصل مدتها 5 سنوات ب 0.14 نقطة مئوية لتسجل 1.22%.

للمزيد: هل تضع توقعات الفيدرالي ضغوط تضخمية على الأسواق الناشئة؟

مصر تخفف ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل البدء في تحصيلها

- أقر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عدة اجراءات للتخفيف من الضرائب التي ينتظر تحصيلها من أرباح المستثمرين في البورصة قبل البدء المنتظر لتطبيق قرار وزارة المالية الصادر في أغسطس الماضي.

شملت القرارات إلغاء ضريبة الدمغة للمستثمرين المقيمين بالبلاد، بحسب بيان حكومي. كما وجه مدبولي بتقليص الضريبة على الأرباح التي يحققها المستثمرين في أول عامين في الطروحات الجديدة بنسبة 50%، و خفض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، بحسب البيان.

كما تضمنت القرارات التي تم اتخاذها الأربعاء مجموعة من الحوافز المالية الأخرى مثل خصم مصاريف التداول من الوعاء الضريبي.

وتأتي حوافز الاستثمار في البورصة قبل البدء في الأول من يناير في تحصيل ضريبة تبلغ 10% من الأرباح الرأسمالية والتي يعترض عليها المستثمرين بالبورصة و استمر المسؤولين في مصر في تأجيلها منذ 2015.

للمزيد: ضريبة مستعصية

عجز ميزانية الكويت يرتفع 1500% في شهر

-ارتفع عجز الميزانية العامة في الكويت بمعدل يفوق 15 ضعف خلال شهر أغسطس مقارنةً بشهر يوليو ليسجل 818 مليون دينار (2.7 مليار دولار) ، بحسب موقع الأنباء الكويتي.

وتأتي الزيادة مدفوعة بارتفاع إجمالي مصروفات والتزامات الدولة خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من 45%، بسبب ارتفاع الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات.

للمزيد: الكويت تحظر استيراد الطيور من هولندا وإيطاليا لتفشي إنفلونزا الطيور

البحرين تلغي العمل بقائمة الدول الحمراء

- قررت البحرين إلغاء العمل بنظام قائمة الدول الحمراء بدءًا من الأحد المقبل وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي على جميع الوافدين من غير الملقحين ضد فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

كما ألغت العمل بتطبيق الحجر الصحي للذين لم يتلقوا اللقاح في أماكن مرخصة ليصبح عليهم الحجر في مكان السكن.

للمزيد: البحرين تخفف تدابير كورونا مع تراجع الإصابات

مجلس الأمن يضيف قيادات من الحوثيين إلى قائمة العقوبات

- قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة 3 شخصيات قيادية في جماعة الحوثي باليمن إلى قائمة الشخصيات المفروض عليها عقوبات، بحسب بيان للمجلس.

وحدد البيان أسماء القيادات الحوثية كما يلي: اللواء صالح مسفر صالح الشاعر وهو حارس قضائي ورئيس الأركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري وقائد المنطقة العسكرية الخامسة للحوثيين يوسف المداني.

الحوثيون يطلقون صواريخ على مواقع عسكرية سعودية

- أطلق الحوثيون عدة صواريخ استهدفت قوات سعودية في منطقة عسير السعودية وأخرى في محافظات مأرب وتعز في اليمن، مدعين قتل وجرح العشرات من الجنود. وبعد بضع ساعات استهدف طيران التحالف بقيادة المملكة عدة مواقع في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قائلا أنها تستخدم لإطلاق الصواريخ.



الولايات المتحدة والصين يعلنان عن خطط الحد من الانبعاثات

- أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاقهما حول خطط الحد من الانبعاثات من خلال مؤتمر المناخ في إسكتلندا، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وتعهد أكبر منتجي انبعاثات غاز الميثان في العالم بالتعاون في سياسات الحد من الانبعاثات كما اتفقا على عقد اجتماع في النصف الأول من العام المقبل للاتفاق على الإجراءات المحددة.

كما تعهدت الولايات المتحدة بتحقيق هدف إلغاء الانبعاثات الكربونية من إنتاج الكهرباء بالكامل بحلول عام 2035. ووافقت الصين على تقليص استهلاكها من الفحم.

للمزيد: غاز وخلاف ثم مناخ وحب

بعض حاملي سندات إيفيرغراند يحصلون على المدفوعات المستحقة

- حصل بعض من حاملي سندات إيفيرغراند على مدفوعات مستحقة في ظل القلق من قدرة شركة التطوير العقارية الصينية على الوفاء بمديوناتها، بحسب بلومبرغ نقلًا عن متعاملين في السوق.

وانتهت يوم الأربعاء فترة سماح شهر بعد ميعاد استحقاق مدفوعات الفوائد على أوراق الدين التي أصدرتها الشركة وتبلغ قيمتها الإجمالية 148 مليون دولار.

للمزيد: هل نترقب "غراند" انهيار؟

إيلون ماسك يبيع أسهم بعد استطلاع على تويتر

- باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أسهم يملكها بالشركة التي تصنع سيارات كهربائية بقيمة 5 مليار دولار بعد أن قام باستطلاع على تويتر بخصوص القرار، بحسب موقع بي بي سي.

ويظهر تقرير لهيئة تنظيم السوق بالولايات المتحدة أن بيع حوالي 4 مليار دولار من الأسهم كان مخطط منذ سبتمبر الماضي، بحسب بي بي سي.

وفي الاستطلاع على تويتر قال ماسك إن الغرض من بيع الأسهم هو الوفاء بالتزاماته الضريبية.

للمزيد: سباق السياحة الفضائية يزداد سخونة

(إعداد الفريق التحريري لزاوية عربي)

(تحرير: أحمد نعمة الله، وقد عمل أحمد في عدة صحف ووكالات إعلام عالمية ومحلية منها بلومبرغ)

( للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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