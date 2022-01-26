* تم التحديث بخبر برنت

صعود برنت ل90 دولار للبرميل

- صعد خام برنت اليوم ليتداول عند 90 دولار للبرميل الساعة 5:49 مساءا بتوقيت دبي، بحسب بيانات إيكون.

الوضع مع روسيا والتضخم

- رجّح صندوق النقد الدولي، أن يتسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا في زيادة تكاليف الطاقة وأسعار السلع الأساسية في كثير من البلاد، مما يبقي معدلات التضخم الرئيسية مرتفعة لفترة أطول.

وقالت النائبة الأولى للمدير العام جيتا جوبيناث لرويترز إن الوضع الآن مختلف كثيرا عما كان عليه في 2014 عندما ضمت روسيا منطقة القرم في أوكرانيا ، وانخفضت أسعار الطاقة بشكل حاد وسط انخفاض الطلب وإمدادات الغاز الصخري الوفيرة، وأكدت "هذه المرة ... إذا حدث هذا الصراع، فسترى زيادة في أسعار الطاقة" بسبب نقص الغاز الطبيعي في أوروبا وحدوثها في الشتاء.

وفي تقرير آفاق نمو الاقتصاد العالمي، الصادر الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 2022 بنحو 0.5% إلى 4.4% بعدما كان يتوقعه عند 4.9% في أكتوبر الماضي، بسبب تداعيات أوميكرون وتوقعات بمزيد من ضغوط التضخم، كما توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 3.8%.

وقد قال مصدر لرويترز الأربعاء إن قطر ستحتاج إلى مساعدة من الولايات المتحدة لإقناع عملاء الغاز الطبيعي بإعادة توجيه بعض الإمدادات إلى أوروبا في حال عطل الخلاف الروسي الأوكراني الإمدادات الروسية إلى القارة.

للمزيد: مقال رأي- هل يدخل العالم في الركود التضخمي؟

بايدن يهدد بوتين مجددا

- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيفكر في فرض عقوبات شخصية على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا، لكنه استبعد إرسال قوات أمريكية أو من الناتو إلى أوكرانيا، يأتي ذلك وسط توترات متصاعدة بشأن تخوفات من غزو روسي محتمل، بحسب عدة وسائل إعلامية.

للمزيد: زاوية بودكاست: نمو مع تضخم مجنون.. وهل الروس قادمون؟

لبنان يتوقع نمو بـ 22 مليار دولار ويخطط لسعر صرف واقعي

- قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان يوم الأربعاء، إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي ب22.01 مليار دولار في مسودة موازنة 2022، على أن يرتفع عجز الموازنة إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.1% في 2021.

وحددت الوزارة المعدل المتوسط لسعر الصرف عند 10،083 ليرة للدولار في موازنة 2022، وقالت إن متوسط سعر الصرف في الربع الرابع من 2021 كان 20 ألف ليرة للدولار، وإنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في موازنة 2022.

وقد قال مصرف لبنان المركزي في بيان الأربعاء إنه سيمدد تطبيق التعميم الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء كميات غير محدودة من الدولار الأمريكي بسعر الصرف على منصة صيرفة حتى نهاية فبراير، بحسب رويترز.

لبنان يوقع اتفاق لتزويده بالطاقة مع الأردن وعبر سوريا

- وقع لبنان والأردن يوم الأربعاء اتفاق لتوصيل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.

للمزيد: 4 أسباب لتدهور الليرة اللبنانية والوضع واحد

أرباح بنك الإمارات دبي الوطني السنوية ترتفع 34%

- ارتفعت صافي الأرباح السنوية لبنك الإمارات دبي الوطني بـ 34% في عام 2021 مقارنة بـ 2020 لتصل إلى 9.3 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار) مع تسجيل طلب قياسي على قروض الأفراد وتحسن الودائع والسيولة، بحسب النتائج المالية للبنك المنشورة على سوق دبي المالي يوم الأربعاء.

بنك دبي الإسلامي يسجل أرباح سنوية بـ 4.4 مليار درهم

- سجل بنك دبي الإسلامي ارتفاع بنسبة 39% في صافي الأرباح السنوية خلال عام 2021، لتبلغ 4.4 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار)، وذلك بفعل تحسن إدارة التكاليف وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، بحسب بيان للبنك يوم الأربعاء.

47% ارتفاع في الأرباح السنوية لبنك الكويت الوطني

- ارتفعت صافي الأرباح السنوية لبنك الكويت الوطني في عام 2021 بنسبة 47.1% على أساس سنوي لتسجل 362.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي)، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وانخفاض خسائر انخفاض القيمة، بحسب بيان للبنك يوم الأربعاء.

السيسي في أبوظبي

- وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، إلى العاصمة أبوظبي في زيارة رسمية سيلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث سيتباحث الجانبان حول الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

الحبس وغرامة 100 ألف درهم عقوبة خرق حظر استخدام الدورن في الإمارات

قالت النيابة العامة في الإمارات، في تغريدة يوم الأربعاء، إن عقوبة خرق قرار حظر استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) الذي فرضته السلطات الأسبوع الماضي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف درهم أو يعاقب منتهك القرار بأحدى هاتين العقوبتين، فيما يعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.

وكانت السلطات الإماراتية قررت حظر تحليق الطائرات دون طيار والطائرات الرياضية والشراعية لمدة شهر بداية من يوم 22 يناير بعدما رصدت السلطات استخدام الطائرات في المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

صفقة أسلحة أمريكية مرتقبة لمصر

- وافقت الإدارة الأمريكية على بيع محتمل لرادارات دفاع جوي وطائرات عسكرية لمصر بنحو 2.5 مليار دولار، بحسب سي إن إن.

وتم أخطار الكونجرس بالصفقة المحتملة.

وفاة كاتب صحفي مصري شهير

- توفى الأربعاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية الحكومية اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، بحسب موقع أخبار اليوم.

للمزيد : من هي شركة "نهر الخير" المصرية؟

عقد جديد من أرامكو

- أعلنت الشركة العربية للانابيب السعودية، فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة 268 مليون ريال (71.4 مليون دولار).

واستحواذ واستقالة في السعودية

- استحوذت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة، المتخصصة في مجال محطات الوقود، مقابل 1.1 مليار ريال ( 293.3 مليون دولار)، وفقا لبيان لبورصة السعودية الأربعاء.

وكذلك أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو، اليوم، قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة سليمان بن سعد الحميد، وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وقالت الشركة في بيان لبورصة تداول إن أسباب الاستقالة ظروف خاصة.

والشركة تأسست في 1960 وتعمل في استخراج النفط الخام وانشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي.

الطيران السعودي يعود لتايلاند بدون "الماسة الزرقاء"

- قالت الخطوط الجوية السعودية على تويتر أنها تنوي إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلاند مطلع شهر مايو المقبل، بعدما اتفق البلدان على إعادة العلاقات بشكل كامل وفتح صفحة جديدة، بعد فترة توترات دامت لأكثر من 30 عام بسبب سلسلة من اغتيالات غامضة لدبلوماسيين سعوديين وما عرف بـ"فضيحة سرقة الماسة الزرقاء"، بحسب عدة وسائل إعلامية.

وقالت سي إن إن، أن الأزمة تعود إلى عام 1989 عندما سرق عامل تايلاندي أحجار كريمة وزنها 90 كيلوغرام من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وهربها إلى بلاده بينها ماسة زرقاء وزنها 50 قيراط.

وبعدها قُتل 18 شخص، بينهم 3 دبلوماسيين سعوديين كانوا ضمن فريق توجه إلى بانكوك لاستعادة المسروقات وكذلك قتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي كان يقيم في تايلاند والذي يعتقد انه كان أيضا يبحث عن المجوهرات. ولم تعود المجوهرات إلى السعودية حتى الآن.

وقالت السعودية، إن عودة العلاقات تمهد لإطلاق مشروعات وتعاون في عدة مجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

للمزيد: ماذا نعرف عن شركة علم السعودية؟

المغرب في دور الـ 8 بأمم أفريقيا

- صعد منتخب المغرب لدور الـ 8 في كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على مالاوي بهدفين لهدف، وينتظر الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم.

كما تأهل أيضا منتخب السنغال لربع النهائي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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