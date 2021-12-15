* تم التحديث بخبر صفقة جهاز أبوظبي للاستثمار

الإمارات تؤكد توقف صفقة السلاح مع الولايات المتحدة

- قالت سفارة الإمارات في واشنطن إنها أوقفت مؤقتًا مفاوضات صفقة طائرات مقاتلة F-35 والطائرات المسيرة مع الولايات المتحدة، بحسب آسوشياتد برس.

وكانت الإمارات بدأت مفاوضات شراء 50 مقاتلة من طراز F-35 بالإضافة إلى 18 منظومة طائرات مسيرة بنهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

للمزيد: الولايات المتحدة تعتزم المضي قدمًا في بيع مقاتلات F-35 للإمارات، لكن بشروط

القمة الخليجية تختتم أعمالها في الرياض

- اختتمت قمة مجلس دول الخليج أعمالها في الرياض أمس الثلاثاء وحثت على ضمها لأي مفاوضات دولية مع إيران، بحسب عدة وسائل إعلام.

وكما طالبت دول الخليج في بيانها الختامي لبنان بمنع حزب "حزب الله" التي اسمته بشكل مباشر من ممارسة نشاطات إرهابية.

تعد تلك ثاني دورة يحضرها أمير قطر بعد انتهاء الخلاف الخليجي.

للمزيد: دليلك للتقارب الإماراتي-الإيراني

جهاز أبوظبي للاستثمار يشارك في صفقة استحواذ ب 7.5 مليار دولار

- شارك جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم، في صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة بمجموعة أردوناغ (The Ardonagh Group) وهي أكبر سمسار تأمين في المملكة المتحدة، وضمن أكبر 20 في العالم، بحسب بيان للمجموعة يوم الأربعاء.

للمزيد: هل تتكرر أزمة دبي في 2009؟

الرئيس التونسي في زيارة للجزائر

- يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، زيارة إلى تونس تستمر يومين بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقد ذكرت الجريدة الرسمية التونسية يوم الثلاثاء أن تونس تسلمت قرض بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر.

عودة الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي

- عقد الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي أمس الثلاثاء أول جلساته بعد انقطاع خمس سنوات وتضمن وزراء ومسؤولون من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، بحسب بيان مشترك.

وتناول اللقاء مباحثات حول الفرص الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

للمزيد: العالم مهدد بخسارة 2.3 تريليون دولار

بيطار يطالب قوات الأمن بالقبض على وزير مقرب من حزب الله

- طلب القاضي المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار من قوات الأمن بإلقاء القبض على وزير المالية السابق وعضو البرلمان علي حسن خليل - المقرب من حزب الله - بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية وسقوط الحصانة، بحسب رويترز نقلًا عن مصدر مطلع.

وتنتهي الحصانة البرلمانية عن الأعضاء الحاليين بالبرلمان في بداية العام المقبل. وتفتح تلك الخطوة المجال للمواجهة مع حزب الله.

للمزيد: فتيل الأزمة لم ينطفئ بعد بين السعودية ولبنان

سميح ساويرس يتنحى عن رئاسة أوراسكوم للتنمية

- قرر سميح ساويرس العزوف عن الترشح لرئاسة جديدة لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة العام المقبل، بحسب مصراوي.

واجمع مجلس الإدارة على ترشيح نجيب نجل سميح للإدارة خلفًا له في الاجتماع المقرر عقده في مايو 2022.

للمزيد: لا نية لشطب سوديك من البورصة بعد صفقة "الدار- القابضة"

إيني وسونطراك يوقعان اتفاقيات جديدة

- وقعت شركة إيني الإيطالية اتفاقيات جديدة مع شركة سونطراك في العاصمة الجزائرية لإعادة تشغيل حوض بركين البري على أن يبدأ الإنتاج بنهاية العام المقبل، بحسب بيان لشركة إيني.

للمزيد: الجزائر ترفض اللجوء لصندوق النقد، وتهدد بإعدام المضاربين

بريطانيا تلغي القائمة الحمراء للدول

- قررت بريطانيا إلغاء القائمة الحمراء التي شملت 11 دولة أفريقية بعد تفشي متحور أوميكرون كجزء من إجراءاتها الاحترازية، بحسب بي بي سي.

وتعني القائمة الحمراء أن القادمين من تلك الدول ملزمين بالعزل على نفقتهم الخاصة لمدة 10 أيام فور وصولهم بريطانيا. وشملت القائمة التي تم إعادة إدخالها بعد تفشي أوميكرون أنغولا، وبوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، وملاوي، وموزمبيق، وناميبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي.

للمزيد: "أوميكرون" يؤثر على النفط

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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