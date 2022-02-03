* تم التحديث بخبر عن صندوق الاستثمارات السعودي

القطاع الخاص يتراجع

- انخفض مؤشر مديري المشتريات "PMI" في السعودية، خلال يناير 2022 إلى 53.2 نقطة مقابل 53.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهر، حيث أدى الارتفاع الحاد في حالات كورونا إلى أضعاف نمو الطلبات الجديدة منذ أكتوبر 2020.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات في يناير إلى 54.1 نقطة مقابل 55.6 نقطة في ديسمبر، حيث استمر القطاع غير المنتج للنفط في التوسع، بينما شهدت الشركات تراجعات في الأنشطة والمبيعات بسبب تأثيرات أوميكرون.

فيما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر في يناير أدنى قراءة منذ أبريل 2021، وتراجع إلى 47.9 نقطة مقابل 49 نقطة في ديسمبر، لتشهد ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط تدهور قوي ومتسارع في بداية 2022 وسط ضعف طلب العملاء والضغوط التضخمية.

للمزيد: كيف كان أداء القطاع الخاص العربي في 2021؟

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يفصح عن امتلاكه حصه في شركة ألعاب فيديو

- أفصح صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن امتلاكه حصة قدرها 5.02% في شركة نيكسون اليابانية لألعاب الفيديو والمدرجة في البورصة اليابانية بنحو 880 مليون دولار، بحسب رويترز.

أرباح سابك الفصلية ترتفع على أساس سنوي

- ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 119%، مقارنة بالربع المقارن من 2020 بسبب الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات و ارتفاع في الكميات المباعة.

وارتفعت الأرباح في 2021 بنسبة 32.8% مقارنة ب 2020.

أدنوك تكتشف حقل غاز

- أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان عبر موقعها اليوم، عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي تقدر بنحو 1.5-2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقاً للنتائج المبدئية التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية في منطقة الامتياز البحري رقم 2 والذي تديره شركة إيني الإيطالية.

الإمارات تعترض هجوم جديد

- أعلنت وزارة الدفاع الإمارتية، الأربعاء، اعتراض و تدمير 3 طائرات فجر أمس بدون طيار اخترقت المجال الجوي للدولة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، بحسب وكالة انباء الإمارات.

ولم يعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية جديدة هناك ولكن أعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم (ألوية الوعد الحق) المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة يوم الأربعاء، وذلك بحسب رويترز نقلا عن مجموعة سايت للاستخبارات، والتي مقرها الولايات المتحدة وتتابع المواقع الإلكترونية للمتشددين.

للمزيد: نظرة على تطور التضخم في الإمارات خلال 2021

ارتفاع التضخم في عُمان

- أظهرت بيانات النشرة الإخبارية للتضخم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان 3.77% على أساس سنوي خلال ديسمبر 2021، فيما ارتفع بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 0.02% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر 2021.

للمزيد: السعودية تدرس إنشاء منطقة صناعية في عُمان

طرح جديد في مصر

- انتهى الأربعاء، الطرح الخاص لأسهم شركة ماكروكابيتال المصرية، في بورصة مصر والذي يمثل 95% من الحصة التي تستهدف الشركة طرحها، وهي 264.513 مليون سهم أو نحو 45.8% من أسهم الشركة لجمع 1.3 مليار جنيه ( 82.8 مليون دولار).

ووفقا لما نقله تليفزيون الشرق عن مصادر، جرى تغطية الطرح الخاص 1.79 مرة بسعر 4.85 جنيه للسهم، فيما ينتظر انتهاء الطرح العام الاثنين المقبل ليبدأ تداول الشركة العاملة في سوق مستحضرات التجميل خلال نفس الأسبوع.

للمزيد: مقابلة: "هيرميس" تعمل على طروحات واستحواذات جديدة في الخليج ومصر



المغرب يحاول إيجاد بديل للغاز بعد الخلاف مع الجزائر

- يسعى المغرب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بطريقة جديدة بعدما أوقفت الجزائر تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي- الأوروبي وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين، وفقا لبلومبرغ.

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مقابلة مع الوكالة، إن المغرب قد دعا مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عطاءات للفوز بعقود في بداية يناير الماضي، حيث تستهدف الحكومة توقيع صفقات لمدد لا تقل عن خمس سنوات.

للمزيد: المغرب يؤسس صندوق جديد لدعم الصناعات

مساعدات لأفغانستان.. أخيرا

- أعلنت امريكا الأربعاء، أنها سمحت للبنوك الدولية بتحويل الأموال إلى أفغانستان للأغراض الإنسانية وإن منظمات الإغاثة مسموح لها بدفع رواتب المعلمين وموظفي الرعاية الصحية في المؤسسات التي تديرها الحكومة بدون خوف من انتهاك العقوبات على طالبان المصنفة إرهابية، والتي استولت على الحكم في أغسطس ما أدى لتجميد مليارات الدولارات في احتياطيات البنك المركزي الأفغاني ومعونات التنمية الدولية، في بلد يعاني نصف سكانه من فقر مدقع، بحسب رويترز.

السنغال في نهائي أمم أفريقيا.. ومصر تحاول

- تأهل المنتخب السنغالي لكرة القدم لنهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس.

وسيواجه السنغال في مباراة نهائي البطولة، الفائز من مباراة مصر والكاميرون التي تقام اليوم الخميس.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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