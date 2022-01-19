* تم التحديث بخبر عن شراكة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات

النفط يواصل الصعود

- ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات مع ارتفاع المخاوف بشأن توقعات معروض محدودة وسط مشاكل جيوسياسية مقلقة في روسيا والإمارات، بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار أو 1.2% إلى 88.55 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.4% إلى 86.58 دولار للبرميل.

تأتي هذه الزيادة بعدما أعلنت شركة بوتاس التركية الحكومية خفض تدفقات النفط على خط الأنابيب الذي ينقل الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي لفترة بعد انفجار ناجم عن سقوط برج كهرباء، إضافة للتوترات في روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالميا والإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما يزيد من مخاوف الإمدادات.

وقالت شركة بوتاس، ببيان في وقت لاحق يوم الأربعاء، إن تدفق النفط في خط أنابيب نقل الخام بين العراق وتركيا عاد لطبيعته بعد إخماد الحريق الناتج عن الانفجار كليا.

للمزيد: نفط ليبيا والانتخابات: بصيص أمل أم فرصة ضائعة؟



شراكة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات

- أعلنت شركتا "مصدر" و"انجي"الفرنسية والمتخصصة في قطاع الطاقة في بيان الأربعاء عن توقيع اتفاقية مع شركة "فرتيجلوب" للأسمدة الإماراتية لتطوير محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط.

الإمارات تؤسس منصة لسوق الكهرباء

- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الأربعاء، إن الوزارة تعمل على إنشاء منصة لسوق الكهرباء في الدولة من شأنها أن تمكن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل.

اتفاقية إماراتية-تركية لمبادلة العملات

- وقع البنكان المركزيان الإماراتي والتركي اتفاقية لمبادلة العملات المحلية بقيمة 64 مليار ليرة تركية و18 مليار درهم إماراتي (4.9 مليار دولار)، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتمتد الاتفاقية لـ 3 سنوات، وتهدف إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، بحسب وكالة بلومبرغ.

للمزيد: بين الإمارات وتركيا فرص تشوبها التحديات

دبي تحظر مزاولة نشاط النقل إلا بترخيص

- أصدر حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم الأربعاء، قرار لتنظيم أنشطة النقل في دبي يحظر مزاولة أي من أنشطة النقل بالمركبات أو إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية إلا بتصريح من مؤسسة الترخيص بهيئة الطُّرق والمواصلات.

75 مليون دولار أرباح مصر من منجم السكري

- بلغت أرباح مصر خلال عام 2021 من منجم السكري للذهب الذي تشغله شركة سنتامين المدرجة في المملكة المتحدة نحو 97 مليون دولار بانخفاض بنحو 51 % عن عام 2020 حين كانت الأرباح 199 مليون دولار، بحسب بيان للشركة يوم الأربعاء. وتنقسم تلك الأرباح إلى 75.2 مليون دولار نصيب مصر في الأرباح و21.7 مليون دولار إتاوات.

وتحصل مصر على 50% من الأرباح بداية من يوليو 2020، وكانت نسبة الحكومة أقل من ذلك خلال فترة استرداد التكاليف، وفق رويترز.

صكوك سيادية في مصر

- قال مجلس الوزراء المصري في بيان الأربعاء إنه وافق على بدء إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.

مصر تؤسس مجمع لتبريد اللقاحات

- وقعت مصر اتفاقية مع شركة "سينوفاك بيوتيك" لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الأربعاء.

الصادرات غير البترولية لمصر تحقق مستوى قياسي

- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021 بنسبة 26% إلى 32.1 مليار دولار مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، وهو مستوى قياسي جديد، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء.

مبيعات أوراسكوم للتنمية

- أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية بمصر عن مبيعات جديدة بقيمة 3 مليار جنيه (191 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2021 بزيادة قدرها 61.4% عن الربع الرابع من 2020.

أرامكو تتعاقد للاستثمار في صب المعادن

- وقعت شركة أرامكو السعودية، اتفاقية مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في كوريا، وشركة الاستثمارات الصناعية في المملكة (دسر) لإنشاء مصنع لصب وتشكيل المعادن بطاقة إنتاج 60 ألف طن سنويًا، كما وقعت 9 مذكرات تفاهم مع شركات كورية لاستكشاف فرص تعاون أغلبها في قطاعي الأمونيا والهيدروجين.

للمزيد: "سكاي".. أحدث شركات الصندوق السيادي السعودي

الإمارات تطلب إدانة الحوثيين في مجلس الأمن

- طلبت الإمارات عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعته لإدانة هجمات الحوثيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

واستهدف الحوثيون الاثنين الماضي، محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة "مصفح" بأبوظبي التابعة لأدنوك ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي. وأسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين. فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

للمزيد: لماذا الآن؟ محللون يعلقون على هجوم الحوثيين على أبو ظبي

تمديد حالة الطوارئ بتونس

- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة نحو شهر بدءا من يوم غد 20 يناير 2022 وتستمر حالة الطوارئ حتى يوم 18 فبراير المقبل، وفق لوكالة الأنباء التونسية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة التونسية فرض حظر تجول ليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين في قرار قالت إنه لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في خطوة يقول منتقدوها إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.

وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي ضرب العاصمة في نوفمبر 2015.

للمزيد: ماذا يحدث في تونس؟

السيسي يوجه بزيادة الأجور

- وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحزمة علاوات بإجمالي 45 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) ، تضمنت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، ليرتفع إلى 2700 جنيه ( 171.8دولار) بمشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 والذي سيبدأ يوليو القادم، وفقا لبيان من المتحدث باسم الرئاسة، وتعد هذه الزيادة الرابعة منذ تولي السيسي الحكم في 2014، وفقا لوسائل إعلام محلية.

كما وجه السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، بتكلفة 2 مليار جنيه (127.5 مليون دولار) سنويا.

للمزيد: شكاوى من تعطل بعض خدمات التجاري الدولي في مصر

وزير الخارجية الأمريكي في أوكرانيا

- وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أوكرانيا لإظهار الدعم مع تنامي المخاوف من غزو روسي، بحسب وكالة فرانس برس، وتأتي الزيارة في وقت تعمل فيه إدارة بايدن على ردع روسيا عن غزو محتمل لجارتها، ودعوتها لتهدئة التوترات من خلال تقليص حشدها العسكري على الحدود الأوكرانية.

ونشرت روسيا نحو 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية نهاية 2021 وقالت إن ذلك حق لها، لكن هناك مخاوف من أن تعيد موسكو هجمات 2014 والتي سيطرت نتيجتها على شبه جزيرة القرم بعد تدخل وصفته أوكرانيا بأنه "غير شرعي" فيما اعتبرته روسيا حماية لنفوذها هناك.

للمزيد: روسيا وأوكرانيا: هل تتكرر أزمة "القرم"؟



ألمانيا تتخطى 100 ألف إصابة بكورونا يوميا

- سجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الصحة العامة في البلاد يوم الأربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 112.3 ألف حالة، ويمثل متحور أوميكرون نحو 70% من الإصابات الجديدة التي وصلت لمستوى قياسي في أكبر اقتصاد بأوروبا، وفقا لوكالة فرانس برس.

للمزيد: هل ينفذ صبر العالم مع غير المطعمين؟

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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