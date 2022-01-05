* تم التحديث بأخبار عن الأردن ومصر والعراق

تراجع مؤشر مديري المشتريات للإمارات

- تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات بشكل طفيف في ديسمبر إلى 55.6 نقطة من 55.9 في نوفمبر ليظل قريبا من ذروته المسجلة في نوفمبر، عاكسا بذلك استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة مرتفعة في الربع الرابع من 2021، مع تسجيل نمو كبير في الأعمال الجديدة، وبلوغ الإنتاج لأعلى مستوى له في عامين ونصف، بحسب تقرير المؤشر الصادر يوم الأربعاء عن مجموعة IHS Markit.

"القابضة" تؤسس أكبر منصة للرعاية الصحية بالإمارات

- وقعت الشركة "القابضة" (ADQ)، يوم الأربعاء، اتفاقية لدمج عدد من الشركات مع مجموعة "بيور هيلث" -التي تقدم خدمات إدارة المستشفيات والمختبرات والإمدادات الطبية- لإنشاء أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، ويشمل ذلك شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" والشركة الوطنية للتأمين الصحي "ضمان"، وطموح للرعاية الصحية، ومجموعة ياس كلينك، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، بحسب بيان للشركة.

المباحثات مع إيران

- قال البيت الأبيض أنه لم يحرز سوى تقدم متواضع في محادثات إيران الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.





الأردن يعين محافظ جديد للبنك المركزي

- قرر مجلس الوزراء الأردني، بحسب بيان له يوم الأربعاء، تعيين عادل شركس محافظ للبنك المركزي الأردني خلفا لزياد فريز.

للمزيد: الأردن يتوسع في استكشافات النفط والغاز



الولايات المتحدة تسحب سجادة تصدير الغاز من تحت أقدام قطر

- أصبحت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي لأول مرة على الإطلاق أكبر مٌصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متفوقة بذلك على قطر التي كانت سابقا أكبر مصدر للغاز عالميا، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء.

مصر تستهدف نمو بـ 5.7% في العام المالي الجديد

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان الأربعاء، إن مصر تستهدف معدل نمو 5.7% وخفض العجز إلى 6.1% والدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل 2022-2023. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام.

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لمصر

- ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 40.934 مليار دولار من 40.909 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الأربعاء.

مصر تتوقع نمو القطاع المصرفي الإسلامي لـ 500 مليار جنيه

- قال وزير المالية المصري، يوم الثلاثاء، إن حجم العمل المصرفي الإسلامي في مصر من المتوقع أن يتخطى الـ 500 مليار جنيه مصري (نحو 31.8 مليار دولار) بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 347 مليار جنيه (22 مليار دولار) في يونيو 2020، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

"المملكة القابضة السعودية" تبيع نصف حصتها بفورسيزونز

- قالت شركة المملكة القابضة السعودية، التي يسيطر عليها الأمير السعودي وليد بن طلال، إن إحدى شركاتها التابعة وقعت اتفاقية بيع نصف حصتها في شركة فور سيزونز القابضة (التي تدير فنادق ومنتجعات) بما يعادل 23.75% بقيمة اجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار) واحتفاظها بنسبة 23.75% من ملكية شركة فورسيزونز، بحسب بيان للشركة منشور يوم الأربعاء على البورصة السعودية.

السعودية تلغي التكرار الفوري للعمرة

- نقلت وسائل إعلام سعودية عن وزارة الحج والعمرة أنها قررت، يوم الثلاثاء، إلغاء إمكانية التكرار الفوري للعمرة وحجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وقالت إن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية بالبلاد مع الارتفاع الكبير لعدد الإصابات اليومية المسجلة بكورونا في المملكة، والتي بلغت يوم الثلاثاء 2,585 حالة، بحسب وزارة الصحة.

زيارة أردوغان للسعودية "ليست محسومة"

- قالت الرئاسة التركية، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الروسية يوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية "غير محسومة بعد"، مضيفة أن "موعد زيارة أردوغان إلى الإمارات والسعودية لم يؤكد بعد وليس لدينا سوى تصريحات أردوغان حول عزمه زيارة البلدين".

وكان أردوغان قال، يوم الاثنين، إنه يعتزم زيارة السعودية ‏شهر فبراير المقبل، فيما ستكون أول زيارة له للمملكة منذ توتر العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018. أما موعد الزيارة إلى الإمارات المتوقعة في 14 أو 15 فبراير قالت الرئاسة التركية أن "الزيارة إلى الإمارات شبه مؤكدة.. ولم يصلنا شيء بخصوص موعد الزيارة".

ميقاتي يعلن الانتهاء من موازنة 2022

- قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، إن"الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم تسلمها خلال اليومين المقبلين، وفور تسلمها ستتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد"، مضيفا أيضا أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

للمزيد: الليرة اللبنانية إلى أين؟

العراق يستحوذ على حصة إكسون موبيل في أحد أكبر الحقول

- وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 "أحد الحقول العملاقة" في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

للمزيد: كيف سيتأثر المشهد العراقي بمحاولة اغتيال الكاظمي؟

"فايزر" و"أسترازينيكا" متهمتان بتمويل الإرهاب في العراق

- قررت محكمة استئناف أمريكية، يوم الثلاثاء، إعادة النظر في دعوى قضائية ضد شركتي الدواء أسترازينيكا وفايزر و19 شركة أمريكية وأوروبية أخرى على خلفية مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق، بحسب رويترز.

ويقول المدعون في دعواهم إن تلك الشركات قدمت رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية مع وزارة الصحة العراقية حين كانت جماعة جيش المهدي المدعومة من جماعة حزب الله اللبنانية تسيطر على وزارة الصحة العراقية.

نجلا ترامب يرفضان الشهادة في قضية فساد ضد والدهما

- رفض كل من "إيفانكا" و"ترامب الأبن" نجلا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشهادة في قضية تتعلق باتهامات بالفساد المالي لوالدهما تعود للعام 2019، حيث يتهم بتضخيم قيمة ثروته لطلب قروض بنكية، وذلك قبل أن يتولى منصب الرئاسة، بحسب تقارير إعلامية.

مظاهرة للنحل في تشيلي!

- أطلق نحالون في مظاهرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، يوم الاثنين، آلاف النحلات للمطالبة بمساعدة الحكومة في علاج مشكلة الجفاف التي أثرت على إنتاجيتهم، وكذلك للمطالبة بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيحة الجفاف. وأدى إطلاق النحل إلى إصابة 7 ضباط شرطة بلدغات والقبض على 4 نحالين، بحسب تقارير إعلامية.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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