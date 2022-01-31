* تم التحديث بخبر الإمارات

- أعلنت وزارة المالية الإماراتية استحداث ضريبة على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارا من أو بعد 1 يونيو 2023، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية على تويتر.

بنوك رقمية جديدة في الكويت؟

- أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك رقمية جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام، وفقا لتصريحات مدير إدارة الرقابة المكتبية في البنك محمد الخميس نقلتها سي إن بي سي.

السعودية تجني ثمار الأسهم

- قالت وكالة بلومبرغ، إن خطة السعودية لبيع حصص في الشركات المحلية التي يملكها صندوق الثروة السيادي تؤتي ثمارها بالفعل، ومن المقرر أن تجني حوالي 5 مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر.

وسيجمع الصندوق 820 مليون دولار من بيع حصة في شركة الأمن الرقمي "علم" بعد تحديد نطاقها السعري عند الحد الأقصى. وقد جمع الصندوق 3.2 مليار دولار من بيع أسهم في شركة الاتصالات السعودية "أس تي سي"، أكبر عرض ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي، ومليار دولار من بيع حصة في البورصة السعودية في ديسمبر، بحسب الوكالة.

للمزيد: ما هي شركة عزم السعودية للاتصالات؟

مصر تتوقع طروحات جديدة قريبا

- توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن يُستأنف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية قريبا وأضاف" "نأمل أن نباشر ذلك خلال شهر مارس"، وفقا لموقع قناة الشرق السعودية.

للمزيد: "أوراسكوم كونستراكشون" تستحوذ على شركة مملوكة لعائلة ساويرس

تراجع التضخم في البحرين

- تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين 0.4% على أساس سنوي واستقر على أساس شهري في ديسمبر ، بحسب رويترز نقلا عن بيانات رسمية الأحد.

للمزيد: تطور معدل التضخم في البحرين خلال العام 2020

النفط يرتفع مع توترات أوكرانيا

- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين وصعد خام برنت بأكثر من 1% ليتداول فوق مستويات 91 دولار للبرميل، مع مخاوف الصراع بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا كما صعد خام غرب تكساس بنحو 1% ليتداول فوق مستويات 87.7 دولار للبرميل، وتضع هذه المكاسب خام برنت في طريقه لتحقيق أفضل أداء له في يناير خلال 30 عام على الأقل، بحسب سي إن بي سي وبلومبرغ.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا، 2 فبراير المقبل ويرجح أن تلتزم بخطط زيادة المستوى المستهدف لإنتاج النفط في مارس.

ووفقا لرويترز، تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة لأكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر الماضي، بضغط من الدولار القوي ورفع الفائدة المنتظر، وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% عند 1,786 دولار للأوقية ما رفع انخفاضه الشهري إلى أكثر من 2%، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1,786.50 دولار.

للمزيد: الهيدروجين: دول الشرق الأوسط مستعدة.. فهل العالم جاهز؟

وأوكرانيا على طاولة مجلس الأمن

- يناقش مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أزمة أوكرانيا، بعد طلب من الولايات المتحدة، ويُحتمل أن تحاول روسيا منع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر من عقد الاجتماع، وفقا لما نقلته فرانس 24.

للمزيد: روسيا وأوكرانيا: هل تتكرر أزمة "القرم"؟

الإمارات: أول زيارة لرئيس إسرائيلي واعتراض "باليستي"

- بدأ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أمس، زيارة إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لإحدى دول الخليج، بعد أكثر من عام على اتفاقيات التطبيع، التي وقعت أواخر 2020 في البيت الأبيض.

وألتقى هرتسوغ بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين الإماراتيين.

وتستهدف الإمارات نشاط اقتصادي بحجم تريليون دولار مع إسرائيل بحلول 2031، وفقا لسي إن بي سي.

وفي توقيت متأخر قارب منتصف ليل أمس ، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه الإمارات، دون أي خسائر، كما أعلنت تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن، فيما لم يؤثر ذلك على الحركة الجوية، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه يتم تشغيل جميع رحلات الطيران بشكل طبيعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقد أعلنت جماعة الحوثي استهداف الإمارات قبلها بقليل وأضافت ان هجومها قد عطل العمليات في مطار أبو ظبي وهو ما نفته الإمارات.

للمزيد: زاوية حوار: أن تصادق إسرائيل.. ولا تبالي

الجزائر: أول إصابة بالمتحور الفرعي لأوميكرون

- أعلنت الجزائر يوم الأحد، أول إصابة بالمتحور الفرعي من المتحور أوميكرون المعروف باسم (بي إيه 2)، وفقا لعدة وسائل إعلام، فيما سجلت الأحد 1,464 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة السابقة، بحسب وكالة أنباء الجزائر.

للمزيد: الجزائر تكشف عن تكلفة إنشاء ميناء يقع غرب العاصمة

قطر تبدأ تطعيم الأطفال

- بدأت قطر إعطاء لقاح فايزر المضاد لكورونا، للأطفال من عمر 5 إلى 11 عام، وبدأت التطعيم اعتبارا من الأحد، وسيتم إعطاء التطعيم على جرعتين، وستكون الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الجرعة الأولى، لتنضم بذلك إلى الخطوة التي اتخذتها السعودية والبحرين في شهر نوفمبر الماضي، بحسب سي إن بي سي.

للمزيد: كيف تطورت صادرات وواردات قطر في 2021؟

مصر في نصف نهائي أفريقيا

- تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد فوز ه 2-1 على المغرب، وينتظر مواجهة منتخب الكاميرون مستضيف البطولة.

تأهل أيضا لدور نصف النهائي منتخب السنغال، بعد الفوز على غينيا الاستوائية 3-1 وينتظر مواجهة بوركينا فاسو.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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