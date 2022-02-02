* تم التحديث بقرار أوبك+

قرارات أوبك+

- قرر تحالف "أوبك+"، الأربعاء، الإبقاء على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميا لمارس على ان يعقد الاجتماع التالي لمراجعة الانتاج في 2 مارس، بحسب بيان نشرته أوبك الأربعاء.

للمزيد: أمين عام أوبك المقبل لزاوية: الوحدة من أولوياتي

دبي تدرس تخفيض الرسوم الحكومية

- قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لحكومة الإمارة، الثلاثاء، إنه مع استحداث الضريبة على أرباح الشركات "سنكون حريصين ( في دبي) على دراسة الرسوم الحكومية والبحث في إمكانية تخفيضها تدريجياً بما يتوافق مع الواقع الجديد".

للمزيد: "قرار مفاجىء": الإمارات تستحدث ضريبة جديدة

والتضخم يرتفع في ديسمبر

- ارتفع معدل التضخم في الإمارات إلى 2.5% خلال ديسمبر على أساس سنوي في حين سجل ارتفاع طفيف على أساس شهري بنسبة 0.02% في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر من 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

استثمار جديد لشركة ناشئة في مصر من القابضة الإماراتية

- أعلنت شركة "يلا في السكة" المصرية في بيان عن قيامها بجمع 7 مليون دولار من الزراع الاستثماري للقابضة ADQ.

للمزيد عن الشركة: فيديو: يلا في السكة.. شركة ناشئة مصرية تسعى للتوسع في أفريقيا

استثمارات جديدة في السعودية

- اشترت أرامكو السعودية 7.4% في شركة البرمجيات الصناعية كوجنيت والتي مقرها أوسلو ، بحسب رويترز.

- أعلن مؤتمر LEAP22 التقني الدولي بالرياض، الثلاثاء، عن استثمارات تزيد عن 6.4 مليارات دولار، لدعم التقنيات وريادة الأعمال التقنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشملت الاستثمارات إطلاق صندوق بروسبيرتي7 (Prosperity7) الاستثماري من قبل أرامكو فينتشرز التابعة لأرامكو بقيمة مليار دولار لتمويل الشركات الناشئة .

وستستثمر شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة مليار دولار وستقوم بعمل منصة ميتافيرس جديدة لتقديم الخدمات لسكان نيوم، وكذلك أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن "مينا هاب " (MENA Hub)، وهو استثمار بقيمة مليار دولار في مجال الاتصالات والبنية التحتية الإقليمية، كما أعلنت مجموعة J&T Express Group الإندونيسية عن استثمارات بقيمة 2 مليار دولار تتضمن بناء مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض، بحسب واس.

واتفاقية جديدة لسابك

- وقعت سابك للبتروكيماويات السعودية اتفاقية شراء حصة شركة كلارينت للكيماويات العالمية البالغة 50% في شركة ساينتفيك ديزاين والتي تعمل في مجال ترخيص تقنيات العمليات بالإضافة الى تطوير المواد المحفزة للتفاعل الكيميائي والتي كانت مملوكة لسابك وكلارينت، بحسب بيان من سابك.

ومن المتوقع أن تمنح الصفقة – التي تنتظر الموافقات التنظيمية بحلول منتصف 2022 – سابك الملكية الكاملة لساينتفيك ديزاين، بحسب البيان.

للمزيد: السعودية تفوز بسباق طروحات البورصة في 2021

ديون مصر

قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه يتوقع انخفاض الدين إلى تحت 90% من الناتج المحلي بحلول نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو وهو أفضل من توقعات الدولة السابقة، بحسب رويترز.



ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ان إجمالي الصادرات المصرية خلال 2021 حقق رقم قياسي عند 45.2 مليار دولار.



وقد أعلن البنك المركزي المصري وصول العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ل4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 3.7% ل 1.66 مليار دولار عن نفس الفترة.

وسجلت تحويلات العاملين في الخارج 8.1 مليار دولار و إيرادات السياحة 2.8 مليار دولار في نفس الفترة.

شركات مصرية للتصنيف الائتماني؟

- وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف الأوراق المالية (Credit Rating)، بما يسمح بتأسيس شركات مصرية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات التقييم والتصنيف العاملة بالسوق المصرى، بحسب موقع جريدة الأهرام المصرية.

وصندوق استثمار لقناة السويس

- تعتزم هيئة قناة السويس المصرية تأسيس صندوق استثمار برأسمال مبدئي 2 مليار جنيه (127.3 مليون دولار) على أن يبدأ أعماله بداية مارس ، بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون بإنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق هيئة قناة السويس"، بحسب تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع لتليفزيون الشرق السعودي.

وقد أعلنت هيئة قناة السويس في بيان الثلاثاء أن إيرادات القناة زادت 9.9% في يناير 2022 من يناير 2021 ل 544.7 مليون دولار.

وقد قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز الأربعاء إن صادرات قطاع البترول ارتفعت خلال 2021 بنسبة 84.28% ل12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020.

للمزيد: تطور إيرادات قناة السويس المصرية في 10 سنوات

عمان تعيد تدوير النقود

- وقع البنك المركزي العُماني اتفاقية لتنفيذ مشروع إعادة تدوير الأوراق النقدية المُتلفة الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عُمان، وفقا لبيان لوكالة الأنباء العمانية عبر تويتر.

للمزيد: ماذا نعرف عن شركة تنمية معادن عمان؟

قطر لن تنقذ أوروبا وحدها

- قال وزير الدولة للطاقة سعد بن شريدة الكعبي يوم الثلاثاء، إن قطر ، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، لن تتمكن من تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة وحدها بشكل كامل، حال تسببت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا في نقص الإمدادات، معربا عن أمله في أن يتمكن الحل الدبلوماسي من إيجاد حل للتوترات في أوروبا بحيث يمكن لجميع الموردين العمل سويًا لضمان أمن الطاقة على المدى القصير والطويل، بحسب رويترز.

للمزيد: التضخم السنوي بقطر يرتفع لأعلى مستوى خلال العام

إضراب في لبنان

- ينفذ قطاع النقل البري اليوم الأربعاء إضراب عام على كامل الأراضي اللبنانية، فيما يواصل مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام، وقد أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط تضمانه مع اضراب النقل البري في لبنان، والتوقف عن تسليم المحروقات في مستودعاتها اليوم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتتوقع الحكومة اللبنانية خفض قيمة الليرة اللبنانية 93% وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية، بحسب رويترز. ولا يزال الوضع السياسي كما هو فقد تم أمس اصدار مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد تغيبه عن حضور 3 جلسات استجواب في التحقيق بشان الانهيار المالي الذي تشهده لبنان.

للمزيد: تدهور الليرة اللبنانية: 4 أسباب والوضع واحد

تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد في أبريل

- قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل، بحسب عدة وسائل إعلامية.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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