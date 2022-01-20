* تم التحديث بأخبار عن السعودية ولبنان وعُمان ومصر

خطاب بايدن

أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الذكرى السنوية الأولى لحكمه بخطاب عقبه مؤتمر صحفي امتد لنحو ساعتين والتالي أهم ما جاء فيه:

التصريحات المثيرة للجدل بشأن الأزمة مع روسيا

- توقع بايدن أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرك داخل أوكرانيا وقال: "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء"، و لكنه أضاف إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق، وأوحت التصريحات أن أمريكا لن ترد - أو على الأقل بشكل قوي - اذا تحركت روسيا بشكل بسيط.

وقد قال بايدن:"روسيا ستحاسب اذا غزت وهذا يعتمد على ما ستفعله. سيكون الأمر مختلف لو كان توغل بسيط".

وتابع "لكن لو فعلوا ما بمقدورهم فعله... سيكون الأمر كارثة لروسيا إذا غزت أوكرانيا".

وقد دفع ذلك البيت الأبيض لتوضيح التصريح لاحقا مؤكدا أن أي تحرك عسكري روسي داخل أوكرانيا سيؤدي إلى رد قوي.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "إذا عبرت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، سيكون هذا غزو جديد، وسيقابله رد سريع وصارم ومتحد من الولايات المتحدة وحلفائنا".

المحادثات النووية

- قال بايدن إن تقدم يتحقق في المحادثات النووية مع إيران: "هذا ليس وقت الاستسلام، يجري إحراز بعض التقدم".

الحوثيون قد يعودون لقائمة الإرهاب

- قال بايدن إن الحكومة تدرس إعادة تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية كمجموعة إرهابية، في أعقاب هجمات تبنتها الجماعة ضد الإمارات الاثنين الماضي استهدفت مستودع وقود ومطار أبو ظبي.

ولكن بايدن قال أن إنهاء الصراع في اليمن يحتاج جميع الأطراف المعنية للوصول إليه، مضيفا ان هذا " صعب جدا".

ورحبت سفارة الإمارات في الولايات المتحدة بتصريحات بايدن، وقالت "القضية واضحة - إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، استمرار العدوان وتحويل مسار المساعدات بعيدا عن الشعب اليمني".

ورفع بايدن الحوثيين من التصنيف الإرهابي بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، بداية 2021.

للمزيد: كيف سيؤثر ساكن البيت الأبيض الجديد على الاقتصادات العالمية والعربية؟

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة جديدة

- أطلق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مجموعة بوتيك المتخصصة في الضيافة الفندقية التي ستعمل على تطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية في المملكة الى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، بحسب ما نشره الصندوق عبر حسابه على تويتر يوم الخميس.

ارتفاع صادرات النفط السعودية في نوفمبر

- ارتفعت صادرات النفط السعودية 0.116 مليون برميل في اليوم في نوفمبر على أساس شهري و ارتفع الانتاج 0.132 مليون برميل في اليوم إلى 9.912 مليون برميل في اليوم في نوفمبر على أساس شهري، بينما انحفضت مخزونات النفط السعودية ب4.428 مليون برميل إلى 132.378 مليون برميل في نوفمبر، بحسب رويترز نقلا عن بيانات رسمية.

رئيس جديد لمجلس هيئة الأوراق المالية الإماراتية

- اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة محمد علي الشرفاء الحمادي، بحسب ما أوردته يوم الخميس وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

موانئ أبوظبي تستحوذ على حصة بـ"أرامكس"

- استحوذت شركة موانئ أبوظبي على حصة تمثل 22.3% من رأسمال شركة أرامكس، وهي شركة شحن مدرجة في دبي، والتي قامت بتحويلها شركة ألفا أوريكس إلى شركة موانئ أبوظبي، بحسب بيان لشركة أرامكس منشور على سوق دبي المالي. لكن البيان لم يذكر قيمة الصفقة.

وموانئ أبوظبي هي شركة مملوكة للشركة القابضة التابعة لحكومة إمارة أبوظبي، وتمتلك الشركة وتدير 11 ميناء في الإمارات وغينيا.

"مصدر" تشارك بتأسيس شركة لحلول الطاقة المتجددة بإندونيسيا

- أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، يوم الخميس، مشروع مشترك مع شركة "بي تي ميترابارا أديبيردانا" للطاقة الإندونيسية لتأسيس شركة "بي تي مصدر ميترا سولار راديانس" لتوفير حلول الطاقة للقطاعين التجاري والصناعي في إندونيسيا، وستسهم الشركة الجديدة كذلك في توسيع أنشطة "مصدر" في سوق إندونيسيا الذي دخلته الشركة عام 2020، بحسب بيان لشركة مصدر.

الإمارات وإسرائيل تنشآن مؤسسة لأبحاث التكنولوجيا

- أعلنت سفارة إسرائيل لدى دبي، يوم الخميس، إنشاء مؤسسة للبحث والتطوير بين إسرائيل والإمارات بتكلفة 300 مليون شيكل إسرائيلي (95.7 مليون دولار) ستكون معنية بتطوير المبادرات في مجال التكنولوجيا بين البلدين.

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى كل وجهاتها في أمريكا

- من المقرر أن تستأنف شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى كل وجهاتها في الولايات المتحدة بحلول يوم 22 يناير الجاري، وذلك بعد تأخير مشغلي الاتصالات موعد نشر شبكات 5G حول المطارات في الولايات المتحدة، إذ كانت الشركة علقت رحلاتها إلى وجهات أمريكية بناء على إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وتوصيات بوينج بسبب التداخل المحتمل بين هوائيات 5G وأنظمة الطائرات، بحسب بيان لطيران الإمارات يوم الخميس.

مصرف لبنان يسمح للبنوك بمواصلة شراء الدولار دون سقف

- قال مصرف لبنان المركزي، في بيان يوم الخميس، إنه سيسمح للبنوك بمواصلة شراء الدولار بسعر الصرافة دون سقف، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

عٌمان تسعى للحصول على قرض

- نقلت رويترز عن مصادر، يوم الخميس، قولها إن عُمان تسعى للحصول قرض بـ 3-4 مليارات دولار في محادثات لإعادة تمويل قرض.

مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين مصر وكورويا الجنوبية

- وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي بقيمة مليار دولار، بحسب ما نقلته رويترز عن وسائل إعلام مصرية.

مصر توقع اتفاقيتين بحث عن البترول بـ 506 ملايين دولار

- وقعت مصر وقعت اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس انرجي للبحث عن البترول وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالي استثمارات جديدة بقيمة 506 ملايين دولار، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية يوم الخميس.

روسيا والعملات الرقمية

- نصح البنك المركزي الروسي البنوك بمراقبة والسعي لوقف عمليات تحويل الأموال التي تهدف لشراء العملات المشفرة، بحسب رويترز نقلا عن مسؤول في البنك.

بوريس جونسون يصر: لن أستقيل

- أصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - بعد دعوات من المعارضة وبعض نواب حزبه في البرلمان أمس- على أنه لن يستقيل من منصبه بسبب خرقه قيود كورونا في 2020 وحضوره لحفل دعا اليه في حديقة مقر الحكومة في مايو 2020، بحسب عدة وسائل إعلام.

وقد أعتذر جونسون عن هذا مبررا انه لم يكن يعلم انه حفل ولكنه كان لقاء عمل.

النفط يحوم حول مستوياته القياسية

- استقر النفط يوم الخميس ولا يزال يحوم حول أعلى مستوى منذ 2014 مع استمرار الطلب القوي واضطرابات الإمدادات قصيرة الأجل في دعم الأسعار، حسب رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 88.27 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% ، لتصل إلى 87.03 دولار للبرميل.

وخلال جلسة أمس، لامس برنت 89.17 دولار للبرميل وخام تكساس 87.91 دولار وهي أعلى مستويات منذ أكتوبر 2014.

للمزيد: إنفوجرافك: سوق العقود الفورية للنفط

تعليق الدارسة في الجزائر بسبب كوفيد

- قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في اجتماع استثنائي، تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام في المدارس ابتداء من اليوم الخميس، على أن يكون لمسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية القرار بشأن الإغلاق، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وسجلت الجزائر 1,359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة أمس عن آخر 24 ساعة، حيث بلغ إجمالي الإصابات 228.9 ألف حالة.

ومصر تسجل فوق ال 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- سجلت وزارة الصحة المصرية 1,379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة الأربعاء، بحسب رويترز.

للمزيد: إنفوجرافك: كورونا والمنطقة العربية

كأس أمم أفريقيا

- فازت مصر1-صفر على السودان لتتأهل لدور 16 بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بحسب عدة وسائل إعلام.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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