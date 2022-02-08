* تم التحديث بخبر شركة "بي بي"

أرباح موانئ أبوظبي تقفز بأكثر من 112%

- ارتفع صافي الأرباح السنوية لمجموعة موانئ أبوظبي بـ112.8% خلال العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر لتسجل 845 مليون درهم إماراتي (230 مليون دولار) مقابل 397 مليون درهم (108 مليون دولار) في 2020، بحسب بيان للشركة عن النتائج غير المدققة منشور يوم الثلاثاء على سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يأتي هذا فيما يبدأ الثلاثاء تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي بعدما أعلنت الاثنين إغلاقها بنجاح إصدار أولي بقيمة 4 مليارات درهم.

المملكة تُحدث إجراءات دخول أراضيها للمعتمرين

- حدثت وزارة الحج والعمر السعودية، يوم الاثنين، إجراءات دخول المعتمرين والزوار إلى المملكة شملت إلزام كل المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص "بي سي آر"، أو فحص (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، على أن يبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتبارا من الأربعاء 9 فبراير، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

الأرباح السنوية لـ"عبد الله العثيم" تنخفض 32%

- انخفض صافي الأرباح السنوية لشركة عبد الله العثيم السعودية التي تعمل في مجال تجارة التجزئة بنسبة 32.3% على أساس سنوي خلال عام 2021 لتسجل 305.1 مليون ريال سعودي (81.4 مليون دولار) مقابل نحو 451 مليون ريال (120.3 مليون دولار) في عام 2020، نتيجة تراجع المبيعات بنسبة 4.63%، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، بحسب بيان للشركة منشور يوم الثلاثاء على البورصة السعودية.

أصول صندوق احتياطي الأجيال البحريني ترتفع 32%

- قالت وزارة المالية البحرينية، في بيان في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ارتفعت بنهاية العام الماضي بنسبة 32% إلى 624 مليون دولار.

بي.بي تسجل أعلى أرباح في 8 سنوات

- أعلنت شركة بي.بي الثلاثاء تسجيل أرباح بلغت 12.8 مليار دولار في 2021، وهي الأعلى في 8 سنوات مع انتعاش سوقي النفط والغاز، بحسب رويترز. بايدن يهدد روسيا بغلق "نورد ستريم 2" إذا غزت أوكرانيا

- هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو، يوم الاثنين، في حال غزت أوكرانيا بإغلاق خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، وهو مشروع يهدف لمضاعفة الغاز الروسي لألمانيا، بحسب رد بايدن على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في واشنطن.

وبوتين يقول هناك اقتراحات ممكنة

- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بعض مقترحات قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تكون ممكنة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون الاثنين بعد لقاء جمعهما ل5 ساعات في موسكو: "عدد من أفكاره و مقترحاته، والتي من المبكر الحديث عنها، أعتقد انها ممكنه و يمكن أن تشكل أساس لخطوات قادمة".

وأضاف أنه سيجري محادثات مع ماكرون بعد لقاء الأخير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف الثلاثاء.

تلوث الهواء يكبد الشرق الأوسط 141 مليار دولار سنويا - ذكر تقرير لمجموعة البنك الدولي، صدر يوم الاثنين، أن تلوث الهواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو من بين الأعلى ضمن مدن العالم، يُكبد المنطقة ما يقارب الـ 141 مليار دولار سنويا في المنطقة، إضافة إلى 270 ألف حالة وفاة سنويا.

نشطاء مناخ يلصقون أجسادهم بطريق سريع

- لصق 15 من نشطاء المناخ أجسادهم بالأسفلت على طرق سريعة في ألمانيا، يوم الاثنين، في أحدث احتجاج للمطالبة بقانون لمواجهة هدر الطعام ولخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الزراعية، مما تسبب في اختناقات مرورية في ساعة الذروة، بحسب رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #موجزاليوم

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