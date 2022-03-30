وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية، يوم الأربعاء، مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض -الذراع التجاري لوزارة النقل المصرية- سيشرف بموجبها الجانبان على تطوير وإدارة ميناء العين السخنة على خليج السويس في مصر.



وبحسب بيان لحكومة أبوظبي، تنص الاتفاقية على أن تقود مجموعة موانئ أبوظبي عملية إعداد دراسة جدوى لتطوير الميناء والمتوقع إعدادها خلال الأشهر الستة المقبلة.



كما وقع الطرفان إضافة إلى الهيئة العامة للنقل البحري المصرية اتفاقية ثانية لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا؛ وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط؛ وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.



(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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