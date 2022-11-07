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طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدول بالتحول من مرحلة المناقشات لل"تنفيذ" فيما يتعلق بأزمة المناخ، بينما وصف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أزمة المناخ بمعركة حياة.

ووصل إلى شرم الشيخ الاثنين الوفود الرسمية المشاركة في قمة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ (COP27) التي تستضيفها المدينة المصرية حتى يوم 18 نوفمبر.

"عنوان قمتنا هو التنفيذ"

وأكد السيسي في خطابه لافتتاح الجلسات الرسمية للمؤتمر الاثنين على أهمية الانتقال من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ "السريع والفعال والعادل"، لحل أزمات المناخ و" التنفيذ الفعلي على الأرض".

وبدأت فعاليات القمة رسميا الأحد بجلسات إجرائية تعهدت بادراج موضوع التعويضات للدول الفقيرة المتضررة من أزمة المناخ على الأجندة للمرة الأولى في تاريخ القمم المناخية التي بدأت في 1994.

وطالب السيسي الدول المتقدمة بالعمل على تعهدات التعويضات ومساعدة الدول الإفريقية على تحديات أزمة المناخ. وأضاف: "عنوان قمتنا هو التنفيذ".

ودعا السيسي قادة وزعماء العالم للعمل على وقف الحرب الروسية - الأوكرانية والتي قال ان تداعياتها طالت الجميع وخصوصا الدول النامية التي تعتمد على استيراد عدد من المنتجات الغذائية من الدولتين وخصوصا القمح، التي تعتبر مصر أكبر مستورديه على مستوى العالم.

وسوف تمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين فى الاجتماعات، كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسي فى عدد منها بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم .

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في نفس الجلسة أن أزمات المناخ معركة حياة للإنسانية، "نخسر فيها".

وأضاف: "الخبر السار أننا نعلم ما يجب ان نفعله"، مشددا على أهمية التعاون والتمويل لحل أزمات المناخ.

الإمارات: أول تقييم عالمي لقياس التقدم في اتفاق باريس للمناخ

وقال الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات - والتى سوف تستضيف قمة المناخ القادمة ( COP28 ) - ان الإمارات ستحرص على "إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ " في COP28 وأنه يضم صوته للسيسي في الدعوة لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن الدولة المنتجة للنفط والعضو في مجموعة أوبك، ستستمر في تقديم منتجات الطاقة طالما "كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز"، مشيرا إلى ان النفط والغاز الإماراتي قليل الانبعاثات وان الدولة ستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ضمن خطتها الاستراتيجية لذلك.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وفيلم قصير عن أزمة المناخ.

للمزيد: تغطية زاوية عربي عن قمة المناخ (COP27)

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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