*تم إضافة تفاصيل

تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي 2022-2023، ليسجل نحو 5.3 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع شهر يوليو من كل عام وتنتهي في يونيو من العام التالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الثلاثاء، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة (يوليو 2022- مارس 2023) بدعم تراجع عجز الميزان التجاري، وتضاعف فائض الميزان الخدمي مع زيادة ملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة قناة السويس.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار من 8.2 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت إيرادات قناة السويس لتسجل 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار.

وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 17.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي من 23.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وزاد صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الفترة إلى 7.9 مليار دولار من 7.3 مليار دولار.

الصادرات والواردات

وتراجعت الصادرات خلال الفترة إلى 31.1 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما مدفوعات الواردات، فتراجعت خلال الـ 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى 54.6 مليار دولار من 66 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا