انخفض تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر والمدرج ببورصة مصر- تحت مستوى 70 جنيه في تعاملات نهاية الأسبوع ليغلق عند 69.2 جنيه للدولار متراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بالخميس وبتراجع 1.1% على أساس أسبوعي.

وأغلق سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية نهاية الأسبوع عند 81.0 جنيه للسهم متراجع 1.2% مقارنة بإغلاق اليوم السابق وبارتفاع طفيف نسبته 0.6% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.

كما أغلقت شهادات الإيداع الدولية للتجاري الدولي بنهاية الأسبوع عند 1.17 جنيه يوم الجمعة بارتفاع طفيف 0.2% مقارنة بالخميس لينهي الأسبوع بارتفاع 1.7% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 1.15 دولار للشهادة.

وعليه ارتفع تسعير الدولار بنسبة 0.8% مقارنة بإغلاق الأمس وبنسبة 24.1% منذ بداية العام.

يعد إغلاق الأسبوع المنتهي الجمعة 16 فبراير عند 69.2 جنيه للدولار هو أول إغلاق أسبوعي أدنى مستوى 70 جنيه منذ الأسبوع المنتهي الجمعة 26 يناير 2024. حيث كانت العقود الآجلة قد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين أول إغلاق فوق مستوى 70 جنيه.

ومنذ بداية العام، ارتفع تسعير الدولار وفق شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي بنسبة 22%، لكنه ما زال أقل بنسبة 10% من مستوياته التاريخية عند 77.1 جنيه للدولار في 30 يناير الماضي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا