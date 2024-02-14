ارتفع يوم الأربعاء تسعير الدولار وفق سعر شهادات الإيداع الدولية لسهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في مصر- فوق مستوى 70 جنيه برغم إغلاق العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار (أجل 12 شهر) أدنى من مستوى 60 جنيه لليوم الرابع على التوالي.

وارتفع كلا من سهم البنك التجاري الدولي - وهو أكبر بنك خاص في مصر وصاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي - بنسبة 1.1% وشهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي بنسبة طفيفة بلغت 0.3% خلال جلسة الأربعاء.

وعليه وصل تسعير الدولار إلى 70.4 جنيه بنسبة ارتفاع 0.8% مقارنة بإغلاق الثلاثاء وبنسبة 24.1% منذ بداية العام.

ويترقب السوق تخفيض جديد لقيمة العملة المحلية في مصر، تحتاجه الدولة من أجل مراجعة أولى من صندوق النقد الدولي لاستئناف قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وتسعى مصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، إلى زيادة تدفقاتها الدولارية التي تأثرت بشدة في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 2022.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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