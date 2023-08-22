تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2023، بشكل طفيف ليصبح 7% من 7.1% سجلها خلال الربع الأول من العام، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الثلاثاء.

وانخفض عدد المتعطلين عن العمل بالربع الثاني من العام الجاري إلى 2.169 مليون شخص مقابل 2.171 مليون شخص في الربع الأول من العام الحالي.

ويضغط الوضع الاقتصادي الصعب في مصر التي تواجه صعوبات لتوفير التدفقات الدولارية، على القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إضافة لارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وبلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل بالربع الثاني 1.228 مليون شخص، فيما بلغ عدد الإناث 941 متعطلة، وفقا للبيان.

وارتفعت قوة العمل في مصر - والتي تشمل المشتغلين والمتعطلين القادرين على العمل والراغبين في التوظيف - خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.3% لتسجل نحو 30,969 مليون شخص مقابل 30.571 مليون شخص.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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