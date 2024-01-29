واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري صعوده في السوق السوداء خارج مصر، إذ سجل يوم الاثنين ما يقارب 69.4 جنيه للدولار الواحد للبيع، ونحو 68.4 جنيه للدولار للشراء، وفق متعاملين من خارج مصر.

ومحليا، قال متعاملون في مصر، الاثنين، إن سعر الصرف تخطى مستوى 65 جنيه للدولار الواحد في السوق السوداء، لكن عمليات تبديل العملة تتم عند مستوى يتراوح بين 63 إلى 64 وعلى نطاق محدود وسط مخاوف في ظل تشديدات أمنية وضبط عدد من تجار الذهب.

فيما يظل سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في أكثر من عام في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا -التي اندلعت في فبراير 2022- ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار.

يأتي استمرار تدهور قيمة العملة المحلية في السوق السوداء محليا وفي الخارج في ظل شح شديد متواصل للنقد الأجنبي في مصر، وهو ما دفع البلد إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على قرض بـ 3 مليار دولار، وإلى إطلاق برنامج لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة، وكذلك الإعلان عن مبادرات للمصريين بالخارج لجذب العملة الأجنبية منهم.

ويترقب السوق المصري تعويم جديد للعملة المحلية قريبا، تحتاجه مصر لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد للحصول على الدفعة الثانية من القرض.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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