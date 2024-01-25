تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 66 جنيه مصري، وفق متعاملين بالسوق الخميس، في استمرار لتدهور سعر صرف العملة المحلية والذي بدأ منذ أكثر من عام ولكن زادت وتيرته هذا الشهر.

وفي السوق الموازي سجل الدولار أكثر من 66 جنيه للبيع وفوق 65 جنيه للشراء، وفق متعاملين من خارج مصر. بينما للمتداولين في السوق الموازي من داخل البلاد تداول الدولار عند 63 جنيه للدولار في حالة تنفيذ العملية على رقم صغير مثل ألف دولار. وارتفع لأكثر من ذلك مع زيادة المبلغ.

ويأتي هذا فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر 2022.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وقفزت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- فوق مستوى 57.7 جنيه للدولار خلال تعاملات الأربعاء، وهو مستوى قياسي جديد، بعد أن أغلقت جلسة الثلاثاء عند 54.26 جنيه.

وتكلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حديث له بمناسبة عيد الشرطة المصري الأربعاء، عن سعر صرف الدولار وقال إنه يمثل مشكلة لمصر كل عدة سنوات، وأن الحل يكمن في زيادة الموارد الدولارية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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