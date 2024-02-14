أغلقت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي (أجل 12 شهر) يوم الأربعاء عند 58.65 جنيه للدولار، دون تغيير تقريبا مقارنة بإغلاق الثلاثاء عند 58.68 جنيه للدولار.

وكانت العقود الآجلة شهدت تذبذبات خلال تعاملات يوم الأربعاء ما بين مستويات 60 جنيه و62.5 جنيه للدولار، قبل أن تعاود الإغلاق تحت مستوى الـ 60 جنيه لليوم الرابع على التوالي.

ومع إغلاق الأربعاء تكون العقود الآجلة قد انخفضت بحوالي 12% خلال آخر أسبوعين من قمتها التاريخية البالغة 66.7 جنيه للدولار والتي وصلت إليها بنهاية يناير الماضي.

ومنذ بداية العام، ارتفعت العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار بنحو 15%.

وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

يأتي هذا في ظل معنويات مرتفعة بتحسن التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- مع تصريحات رسمية بشأن إحراز تقدم لزيادة قرض صندوق النقد لمصر ومراجعة البرنامج، وكذلك عن عروض للاستثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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