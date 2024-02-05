تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- لتتداول أقل من 60 جنيه للدولار، يوم الاثنين، بعد أن وصلت لمستوى قياسي عند 65 جنيه للدولار يوم الأربعاء الماضي.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

وشهدت العقود الآجلة حركة تقلبات خلال تعاملات الاثنين أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفضت لمستوى قريب من 56 جنيه للدولار، قبل أن تقلص الخسائر لتسجل مستوى 58 جنيه للدولار بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دبي.

وكانت العقود الآجلة أغلقت جلسة الجمعة الماضية آخر تعاملات الأسبوع الماضي عند 61.67 جنيه للدولار.

يأتي تراجع العقود الآجلة مع انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في داخل وخارج مصر، مع بداية الأسبوع نتيجة ارتفاع المعنويات بشأن توفير تدفقات دولارية في مصر مع تقدم المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بشأن إعادة إحياء اتفاق تمويل بـ 3 مليار دولار الذي ظل خامل لنحو عام، وإمكانية زيادة قيمته.

وانخفض سعر الدولار في السوق الموازي في داخل مصر إلى مستوى 52 جنيه للدولار الواحد يوم الأحد، بعد أن كان وصل إلى قرب 70 جنيه للدولار، فيما بلغ سعره للمتداولين خارج مصر نحو 61 جنيه للدولار الواحد للبيع وما يزيد قليلا عن 60 جنيه للدولار للشراء.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في أكثر من عام في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا -التي اندلعت في فبراير 2022- ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار، فيما يطلب صندوق النقد بمزيد من المرونة لتجنب إهدار الاحتياطيات.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر قد وصلت لمستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول.

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يناير، عن أزمة الدولار في البلاد، قائلا إن سببها هو استيراد سلع بالدولار وبيعها في السوق المحلي بالجنيه، مشيرا إلى أن الحل لانتهاء الأزمة هو أن تتساوى الموارد الدولارية مع النفقات الدولارية أو تتخطاها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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