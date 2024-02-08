تتداول العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- أعلى بقليل من مستوى 60 جنيه للدولار، يوم الخميس، بعد أن تراجعت لأقل من هذا المستوى يوم الاثنين الماضي.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبي، تداولت العقود الآجلة عند 60.68 جنيه للدولار مرتفعة من سعر إغلاق الأربعاء عند 58.5 جنيه للدولار.

وهذا الأسبوع، انخفضت العقود الآجلة من مستوى قياسي كانت وصلت له نهاية يناير 2024 عند 65 جنيه.

وكانت العقود الآجلة أغلقت جلسة الجمعة الماضية آخر تعاملات الأسبوع الماضي عند 61.67 جنيه للدولار.

يأتي تراجع العقود الآجلة مع انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في داخل وخارج مصر، مع بداية الأسبوع نتيجة ارتفاع المعنويات بشأن توفير تدفقات دولارية في مصر مع تقدم المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بشأن إعادة إحياء اتفاق تمويل بـ 3 مليار دولار الذي ظل خامل لنحو عام، وإمكانية زيادة قيمته.

ويتذبذب سعر الدولار في السوق الموازي في داخل مصر بداية من يوم الأربعاء، ليتم تسعيره في نطاق 60 جنيه للدولار الواحد بعد أن كان وصل إلى 52 جنيه للدولار الواحد يوم الأحد.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في أكثر من عام في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا -التي اندلعت في فبراير 2022- ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار، فيما يطلب صندوق النقد بمزيد من المرونة لتجنب إهدار الاحتياطيات.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر قد وصلت لمستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول.

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في يناير، عن أزمة الدولار في البلاد، قائلا إن سببها هو استيراد سلع بالدولار وبيعها في السوق المحلي بالجنيه، مشيرا إلى أن الحل لانتهاء الأزمة هو أن تتساوى الموارد الدولارية مع النفقات الدولارية أو تتخطاها.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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