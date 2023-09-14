أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس عن تحقيق إيرادات بلغت 6.065 مليار جنيه (196.4 مليون دولار) في العام المالي الماضي 2022-2023، بارتفاع عن 3.490 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

وحسب بيان صدر عن الهيئة، بلغ إجمالي أصول الهيئة 86.6 مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حين بلغت 33.9 مليار جنيه نتيجة زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.

والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هيئة مستقلة ذات سلطات تنفيذية وتنظيمية، وتستهدف تزويد المستثمرين بمجمعات صناعية والتحول لمركز لوجيستي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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