أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، دخول تدفقات بقيمة 520 مليون دولار لصالح وزارة قطاع الأعمال العام من صفقة بيع حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق تاريخية وهي "ليجاسي للفنادق" ضمن برنامج الطروحات.

وباعت الحكومة في ديسمبر الماضي حصة 39% من شركة الفنادق لصالح "آيكون" الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، ثم أنهت زيادة الحصة في فبراير 2024 إلى 51% مقابل 800 مليون دولار.

ووفق ما قاله مصدر لزاوية عربي في وقت سابق، ستبلغ ملكية أيكون 51% من ليجاسي للفنادق، و23.5% للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة لقطاع الأعمال العام، و25.5% للصندوق السيادي.

و"ليجاسي للفنادق" تمتلك محفظة تضم فنادق: سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وشتيجنبرجر ميدان التحرير (القاهرة)، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك (القاهرة).

وفق بيان من مجلس الوزراء عبر صفحته على فيسبوك الخميس فإنه "قريبا سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية".

وتنفذ مصر برنامج طروحات حكومية - يتضمن 32 شركة - أعلنته العام الماضي كأحد الحلول لزيادة حصيلتها الدولارية ومواجهة أزمة اقتصادية وشح في الدولار نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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