باعت مصر، يوم الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500.6 مليون دولار وبمتوسط عائد 5.149%، بحسب ما أظهرته بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وتستخدم الحكومة المصرية أذون الخزانة، التي تصدرها وزارة المالية المصرية من خلال البنك المركزي، كأحد أشكال الدين السيادي قصير الأجل. وتعتمد الدولة على الاقتراض بشكل كبير لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل سداد أقساط القروض المستحقة.

ويعتبر هذا الإصدار الرابع منذ مطلع العام الجاري حيث طرحت مصر 3 إصدارات لأذون خزانة مقومة بالدولار وجميعها لأجل عام، بمتوسط عائد مرجح بلغ 5.149%.

وتقدر الاحتياجات التمويلية لمصر في العام المالي الجاري 2023-2024 بحوالي 2.14 تريليون جنيه، ويتوقع ارتفاعها خلال السنة المالية المقبلة إلى نحو 2.849 تريليون جنيه، وفق مشروع موازنة العام المالي المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل سنة وينتهي في يونيو من السنة التالية.

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(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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