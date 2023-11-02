طرحت مصر الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار تقريبا) لأجل خمس سنوات، وفق ما أعلنته وزارة المالية المصرية يوم الخميس.

وتعاني مصر من أزمة سيولة في العملة الصعبة وتسعى لزيادة التدفقات المالية للدولة التي تضررت من هروب الأموال الساخنة في أعقاب قرارات رفع أسعار الفائدة عالميا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان إنها حصلت على تسعير للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا وسيساعد الإصدار الجديد مصر على "إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام".

وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل - يونيو) بنحو 5.8% على أساس سنوي إلى نحو 164.7 مليار دولار مقابل 155.7 مليار دولار خلال نفس الربع من العام 2022.

يأتي هذا الإصدار بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري، في أغسطس الماضي على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراي"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات.

وقامت مصر، في مارس 2022، بالإصدار الأول من السندات اليابانية الساموراي لأجل خمس سنوات وبقيمة 60 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 500 مليون دولار.

وهذا الأسبوع، قال بنك التنمية الصيني إنه صرف 7 مليار يوان (956.52 مليون دولار) وفقا لاتفاقية قرض مع البنك المركزي المصري، بحسب ما أوردته رويترز عن البنك الصيني.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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