أقرت الهيئة العامة لقناة السويس، زيادة رسوم العبور في القناة بنسب بين 5 و15% بداية من 15 يناير المقبل.

والقناة من أهم الممرات الملاحية في العالم، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من نقص في الموارد الدولارية، في ظل تضخم مرتفع بعد الحرب الروسية الأوكرانية زاد من الضغوط على الدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد.

ووفق بيان على موقع الهيئة يوم الاثنين، سيتم زيادة رسوم العبور العادية لكل من ناقلات البترول الخام، والمشتقات البترولية، والغاز البترولي المسال (LPG)، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والمواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة)، بنسبة 15%.

كما سيتم زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة.

وحسب البيان، سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة الـ 15%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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