تستهدف مصر معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام المالي المقبل 2024-2025، ارتفاعا من نمو يقارب 3% متوقع خلال العام المالي الجاري، وفق ما قالته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد يوم الأحد.

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وكانت مصر تستهدف في مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 نمو خلال العام المالي المقبل بنسبة 4.7%، وفق المشروع المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية.

فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.7% في العام المالي المقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط، وفق بيان للوزارة الأحد، إلى أن النمو المتوقع للعام المالي المقبل يأتي مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، متوقعة أن يبدأ معدل النمو في الزيادة بعدها مرة أخرى.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية مع شح النقد الأجنبي بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية -التي اندلعت في فبراير 2022- في هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية.

وفاقمت الحرب في غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي، من الأزمة الاقتصادية لمصر، إذ أثرت على السياحة وكذلك أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس منذ مطلع العام الجاري مع عزوف السفن عن سلك مسار الشحن عبر البحر الأحمر والقناة إثر استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين.

وتعتبر قناة السويس والسياحة من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية لمصر. وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قال الأسبوع الماضي إن الحرب على غزة أثرت في اقتصاديات دول الجوار وكان التأثير شديد.

وسعيا لتعزيز تدفقاتها الدولارية تخوض مصر مفاوضات مع صندوق النقد لاستئناف وزيادة قرض من الصندوق للدولة بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه الدولة على شريحة واحدة فقط مع تأخر مراجعة لبرنامج القرض.

مستهدفات أخرى



قالت وزيرة التخطيط، الأحد، إنه من المستهدف تحقيق نمو خلال العام المالي المقبل في قطاعات الاتصالات بنسبة 16% والسياحة 45%، وكذلك في التشييد والبناء والصناعة.

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وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024-2025 تبلغ تريليوني جنيه.

وفي ظل أزمة نقص السيولة الدولارية تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف القطاعات لتنميتها وتطويرها عبر إقامة مشروعات جديدة لدعم اقتصادها.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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