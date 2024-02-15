ارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي (أجل 12 شهر) خلال تعاملات يوم الخميس بحوالي 4.4 جنيه للدولار لتصل إلى مستوى 63 جنيه بحلول الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت مصر مقابل إغلاق الأربعاء عند 58.65 جنيه للدولار.

وفيما يترقب السوق خفض محتمل للجنيه ظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

يأتي هذا في ظل معنويات مرتفعة بتحسن التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- مع تصريحات رسمية بشأن إحراز تقدم لزيادة قرض صندوق النقد لمصر ومراجعة البرنامج، وكذلك عن عروض للاستثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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