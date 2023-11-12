قال البنك المركزي المصري، في بيان يوم الأحد، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 38.1% في أكتوبر الماضي منخفضا من 39.7% في سبتمبر السابق له.

ويقيس التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ إلى 35.8% في أكتوبر الماضي من 38% خلال سبتمبر الماضي، وفق بيانات صدرت السبت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وتعاني مصر، المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.

ومطلع نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا