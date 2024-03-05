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ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.310 مليار دولار في نهاية فبراير 2024، وفق ما أظهرته بيانات للبنك المركزي المصري صدرت يوم الثلاثاء.

وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنهاية شهر يناير الماضي قد بلغ نحو 35.249 مليار دولار.

وتلقت مصر، التي تعاني من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، دفعة أولى تبلغ 15 مليار دولار -منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري- من صفقة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة سياحية بمنطقة رأس الحكمة، وقعت اتفاقها مع تحالف بقيادة مجموعة ADQ القابضة الإماراتية.

ويُتوقع أن تساهم الصفقة التي ستحصل مصر على الدفعة الثانية منها خلال شهرين في تقليل ضغوط أزمة سيولة دولارية تمر بها منذ سنوات، وأن تسهل أيضا من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج بـ 3 مليار دولار وقعته في ديسمبر 2022 وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، ويُتوقع أن تزيد قيمته بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السادس.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر زاد بنحو 61 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.

تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023 و2024

(وفق بيانات البنك المركزي)

يناير: 34.224 مليار دولار

فبراير: 34.352 مليار دولار

مارس: 34.447 مليار دولار

أبريل: 34.551 مليار دولار

مايو: 34.660 مليار دولار

يونيو: 34.806 مليار دولار

يوليو: 34.879 مليار دولار

أغسطس: 34.928 مليار دولار

سبتمبر: 34.970 مليار دولار

أكتوبر: 35.102 مليار دولار

نوفمبر: 35.173 مليار دولار

ديسمبر: 35.219 مليار دولار

يناير 2024: 35.249 مليار دولار

فبراير 2024: 35.310 مليار دولار

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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