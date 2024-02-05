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ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.249 مليار دولار في نهاية يناير 2024، بحسب ما أظهره البنك المركزي المصري يوم الاثنين.

وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنهاية شهر ديسمبر الماضي قد بلغ نحو 35.219 مليار دولار.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر زاد نحو 30 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.

وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 3 % إلى 35.249 مليار دولار في نهاية يناير 2024 مقارنة بـ 34.224 مليار دولار في نهاية يناير 2023.

تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023 و2024

(وفق بيانات البنك المركزي)

يناير: 34.224 مليار دولار

فبراير: 34.352 مليار دولار

مارس: 34.447 مليار دولار

أبريل: 34.551 مليار دولار

مايو: 34.660 مليار دولار

يونيو: 34.806 مليار دولار

يوليو: 34.879 مليار دولار

أغسطس: 34.928 مليار دولار

سبتمبر: 34.970 مليار دولار

أكتوبر: 35.102 مليار دولار

نوفمبر: 35.173 مليار دولار

ديسمبر: 35.219 مليار دولار

يناير 2024: 35.249 مليار دولار

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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