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ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.219 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بحسب ما أظهره البنك المركزي المصري يوم الخميس.

وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنهاية شهر نوفمبر الماضي قد بلغ نحو 35.173 مليار دولار.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر زاد نحو 46 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.

تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023

(وفق بيانات البنك المركزي)

يناير: 34.224 مليار دولار

فبراير: 34.352 مليار دولار

مارس: 34.447 مليار دولار

أبريل: 34.551 مليار دولار

مايو: 34.660 مليار دولار

يونيو: 34.806 مليار دولار

يوليو: 34.879 مليار دولار

أغسطس: 34.928 مليار دولار

سبتمبر: 34.970 مليار دولار

أكتوبر: 35.102 مليار دولار

نوفمبر: 35.173 مليار دولار

ديسمبر: 35.219 مليار دولار

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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