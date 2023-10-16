أصدرت مصر سندات باندا باليوان الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان نحو (479 مليون دولار) لأجل 3 سنوات وبعائد 3.5% سنويا، وفق بيان من وزارة المالية المصرية يوم الاثنين.

وتعاني مصر من نقص في سيولة العملة الصعبة، وتسعى لمعالجة تلك الأزمة وتوفير تدفقات مالية وفي سبيل ذلك تنفذ برنامج طروحات حكومية لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة، وطرقت سوق السندات الدولية.

وسندات باندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني يصدرها مصدرون أجانب من خارج الصين.

وقال وزير المالية محمد معيط، وفق بيان الوزارة الاثنين، إن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا التي تصدر سندات باندا.

وفي سبتمبر الماضي، كانت مصر حصلت على موافقة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتغطية نحو 200 مليون دولار من إصدار لسندات باندا باليوان بنحو 500 مليون دولار، كما حصلت على موافقة بنك التنمية الإفريقي لتغطية 325 مليون دولار.

ويأتي إصدار سندات الباندا بعدما كان وزير المالية المصري توقع، في تصريحات صحيفة في سبتمبر الماضي، أن تصدر بلاده سندات باندا وطرح ثاني من سندات الساموراي اليابانية قبل نهاية العام 2023.

وفي مارس 2022، قامت مصر بالإصدار الأول من سندات الساموراي لأجل خمس سنوات وبقيمة 60 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 500 مليون دولار آنذاك.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على تنفيذ وزارة المالية إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني لمدة خمس سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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