قالت الحكومة المصرية، في بيان يوم الأحد، إنه تم إعداد وثيقة بالمستهدفات الاقتصادية التي تسعى مصر لتحقيقها خلال الفترة الرئاسية 2024-2030 ستُطرح للحوارات الوطنية، تتضمن من بين أهدافها تعزيز متحصلات النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030.

وتواجه مصر -التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها- أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 مع تأثر موارد التدفقات الدولارية، وسعيا لتدبير احتياجاتها الدولارية أبرمت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار.

ولحل تلك الأزمة أيضا، تنفذ الحكومة المصرية برنامج طروحات لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة سواء بالتخارج كليا أو جزئيا وجمعت منه نحو 5.6 مليار دولار، كما أعلنت الحكومة كذلك خلال العام الماضي عن عدة مبادرات لجذب التدفقات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان الأحد، إن الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، في ظل ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات مشتعلة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة.

مستهدفات الوثيقة

تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف رفع الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات خلال الفترة الرئاسية 2024-2030، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال انتخابات أُجريت في ديسمبر الماضي.

ومن بين المستهدفات الثمانية للوثيقة الآتي:

1- تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج المحلي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

2- تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

3- تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات التي تقود نهوض الاقتصاد.

4- تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

5- قيام المصريين بالخارج بدور فاعل لدعم نهضة الاقتصاد.

ووفق بيان مجلس الوزراء، فمن المقرر طرح الوثيقة للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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