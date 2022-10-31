قال البنك المركزي المصري إنه سيكتفي بالاجتماع الاستثنائي الذي عقده الخميس الماضي ليلغي بذلك اجتماع للجنة السياسة النقدية في 3 نوفمبر.

وقال المركزي في بيان عبر موقعه الرسمي الاثنين، إن إلغاء الاجتماع جاء "نظرا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي في 27 أكتوبر 2022".

وأعلن البنك المركزي حزمة قرارات يوم الخميس الماضي، في اجتماع استثنائي، تضمنت رفع أسعار الفائدة 2% وتحرير سعر الصرف ليتبع آليات السوق من العرض والطلب.

وبعد القرار، فقد الجنيه نحو 14% من قيمته ووصل إلى 23 جنيه، قبل أن يسجل مستوى قياسي جديد عند 24 جنيه هذا الأسبوع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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