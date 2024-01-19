أعلن البنك التجاري الدولي مصر - أكبر بنك قطاع خاص في مصر - طرح 3 شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بعائد يصل إلى 22%.

ووفقا لبيانات البنك المنشورة على موقعه الرسمي، فإن الشهادات بعائد ثابت على الجنيه يتراوح بين 20 و22% وفقا لقيمة الشهادة، ويصرف العائد شهريا.

ويأتي إصدار الشهادات في وقت يواجه فيه الجنيه ضغوطات كبيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة أزمة سيولة دولارية لدى مصر وتفاقم الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمي.

والخميس، تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر 60 جنيه للدولار، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا.

تفاصيل الشهادات

- شهادة Prime بعائد ثابت 20% يصرف شهريا، وبحد أدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة Plus بعائد ثابت 21% بدورية صرف شهرية، بحد أدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة Premium بعائد 22% يصرف شهريا بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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