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سجل ميزان المدفوعات لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 (الذي بدأ في يوليو 2023) فائض بقيمة 228.8 مليون دولار مقابل فائض بنحو 523.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب بيان للبنك المركزي المصري يوم الخميس.

وميزان المدفوعات هو صورة كلية لمعاملات الدولة مع العالم الخارجي، والتي تتمثل في حسابين أساسيين الأول هو الجاري ويشمل الصادرات والواردات والتحويلات المالية ونفقات السفر وإيرادات ومصروفات الاستثمار وإيراداتها، والثاني هو الحساب المالي ويشمل تدفق الاستثمارات والديون، والمعاملات الرأسمالية الأخرى.

وتحسن عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 12.1% إلى نحو 2.8 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وجاء تحسن عجز الحساب الجاري نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 12.7% إلى 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي (الخدمات) إلى نحو 5.2 مليار دولار، لزيادة حصيلة رسوم المرور من قناة السويس وكذلك إيرادات السياحة.

لماذا تحسن عجز الحساب الجاري؟

جاء تحسن عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (من يوليو- سبتمبر 2023) نتيجة تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي، وارتفاع متحصلات النقل وإيرادات السياحة.

وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي -الذي يوازن بين الصادرات والواردات غير البترولية- خلال الربع المالي الأول إلى 6.6 مليار دولار من 9 مليار دولار في الفترة المقابلة، مع انخفاض مدفوعات الواردات السلعية بنحو 1.9 مليار دولار.

وارتفعت متحصلات النقل بنسبة 13.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.5 مليار دولار، نتيجة لارتفاع إيرادات رسوم المرور عبر قناة السويس بنسبة 19.4% إلى نحو 2.4 مليار دولار.

كما ارتفعت أيضا إيرادات السياحة خلال الربع المالي الأول بنسبة 9.3% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار، لعدة أسباب من بينها ارتفاع عدد السائحين الوافدين على مصر بنسبة 23.2%. وكان عدد السائحين الوافدين على مصر سجل رقم قياسي خلال عام 2023 بلغ 14.9 مليون سائح.

لكن كان من أبرز العوامل التي حدت من تحسن الحساب الجاري، هو تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول بنسبة 29.9% إلى 4.5 مليار دولار من 6.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وتحويلات المصريين بالخارج هي من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي لاقتصاد مصر، وجاء تراجعها خلال الربع الأول من العام المالي في ظل أزمة نقص شديد في السيولة الدولارية تعاني منه مصر كأحد تداعيات الحرب المندلعة في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وتسببت أزمة نقص السيولة الدولارية في اتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية بمصر والتي وصلت إلى أكثر من الضعف، وهو ما أدى إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج عبر النظام المصرفي الرسمي لصالح السوق الموازية.

لكن مصر تتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى بعد قرار السماح بخفض قيمة العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي في مارس الماضي، وأدى إلى تقلص كبير في الفجوة بين السوقين الموازية والرسمية.

وساهم أيضا في الحد من تحسن الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية، والذي يرجع بشكل أساسي إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي بمقدار ملياري دولار.

وتوقفت صادرات الغاز الطبيعي من مصر خلال فصل الصيف الماضي مع توجيه أغلب الغاز إلى السوق المحلي لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء في ظل نقص الوقود وارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 30% إلى 2.3 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن الأرقام الصادرة في بيانه يوم الخميس هي أرقام مبدئية.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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