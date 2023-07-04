* تم حساب النسب بعد تقريب القيمة الإجمالية

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 23.3% على أساس سنوي، بضغط من تراجع الصادرات، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج قرض، مقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار، كان مقرر لها منتصف مارس.

وتوسعت مصر في الاستدانة خلال السنوات الأخيرة، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 165.4 مليار دولار مقابل 162.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب البيان، بلغت قيمة العجز فـى الميزان التجاري، في أبريل 2.33 مليار دولار مقابل 1.89 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات المصرية خلال أبريل بنسبة 44.9% إلى 3.03 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، في نفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع البيان انخفاض الصادرات، إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6%، والفواكه الطازجة 58.8% والبترول الخام 48.2%، والملابس الجاهزة 34.1%.



كما انخفضت واردات مصر بنسبة 27.4%، لتسجل في أبريل الماضي 5.36 مليار دولار، مقابل 7.38 مليار دولار في أبريل 2022.

ووفقا للبيان، انخفضت واردات القمح لمصر - التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم - بنسبة 1.4% على أساس سنوي في أبريل، بينما ارتفعت واردات منتجات البترول 13.8 %، والذرة 61.3%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا