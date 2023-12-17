قال جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، إن المعاشات المستحقة للمواطنين سترتفع بداية من العام المقبل، وسيزيد الحد الادنى بـ 17.6% والحد الأقصى للمعاش بـ 15.6%، حسب بيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك الأحد.

ويواجه المصريون مستويات تضخم مرتفعة في ظل أزمة سيولة يمر بها الاقتصاد مع صعوبة توفير الدولار واتساع فجوة التسعير بين السوقين الرسمي والموازي. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي 34.6%.

ويترقب السوق المحلي إجراءات اقتصادية بعد الإعلان عن الفائز بانتخابات رئاسية أجريت هذا الشهر، ويتوقع أن يفوز بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وسيعلن الرئيس الجديد الاثنين.

وأوضح عوض في البيان أن الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته في أول يناير 2024 سيرتفع من 1105 جنيه (35.8 دولار) إلى 1300 جنيه، وسيبلغ الحد الأقصى للمعاش نحو 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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