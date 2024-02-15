انخفض معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق له، ليسجل 6.9% من إجمالي القوة العاملة، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء المصري صدرت يوم الخميس.

وبلغ عدد المتعطلين في الربع الرابع 2.159 مليون متعطل (1.165 مليون ذكور، 994 ألف إناث) بنسبة 6.9% من إجمالي قوة العمل مقابل 2.263 مليون متعطل في الربع الثالث.

ويمثل انخفاض عدد المتعطلين في الربع الرابع من 2023 تراجع بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويضغط الوضع الاقتصادي الصعب في مصر، التي تواجه صعوبات لتوفير التدفقات الدولارية، على القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إضافة لارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب استثمارات أجنبية لمشروعات جديدة ستساهم في توفير مزيد من فرص العمل، فقد قرر مستثمرون -مثل مجموعة الشايع الكويتية- تقليص أعمالهم في مصر في ظل الصعوبات الاقتصادية وتخفيض عدد الموظفين لديهم.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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